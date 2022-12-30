В новогоднюю ночь в Москве закроют вход на Красную площадь

Фото: Максим Шеметов / Reuters

В Новый год в Москве ограничат доступ на Красную площадь, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города. Ограничения начнут действовать 31 декабря с 17:00.

Как сообщает пресс-служба департамента, такую меру ввели из-за ситуации с коронавирусом. Ведомство отмечает, что ограничения также связаны с «реализацией профилактических мер и исключением значительных скоплений людей». Как передает ТАСС, в период новогодних каникул в Москве запланировано проведение контрольно-профилактических мероприятий, в которых задействуют представителей полиции и других правоохранительных органов.

«Мероприятия будут проводиться в районах объектов проведения новогодних праздников и других местах массового скопления граждан. Особое внимание при их проведении будет уделяться профилактике нарушений общественного порядка», — отметили в департаменте.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве, вход на Красную площадь будет закрыт до 1 января 7:00.

По данным портала стопкоронавирус.рф на 30 декабря, за прошедшие сутки в Москве выявили 1420 новых случаев заражения COVID-19. По всей стране за аналогичный период подтвердились 5810 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

28 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России вторую неделю подряд наблюдается снижение заболеваемости COVID-19. По ее словам, COVID-19 занял «свою нишу в ряду сезонных инфекций», а новые волны заболеваемости вирусом связаны с серьезными мутациями, как было со штаммами «омикрон» или «дельта». Эпидемиологическую ситуацию в стране она назвала «управляемой».