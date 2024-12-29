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Новый год 2025 ,  
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Как украсили Москву к Новому году. Фотогалерея

Появились фотографии новогодних украшений столицы
Сюжет
Новый год 2025
Дед Мороз на веревочке, снеговик с откушенным носом и огромный вязаный шар: новогодние украшения столицы — в фотогалерее РБК
Как украсили Москву к Новому году. Фотогалерея

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