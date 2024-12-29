Как украсили Москву к Новому году. Фотогалерея
Новогодняя иллюминация вокруг памятника Александру Пушкину на одноименной площади
Павильон аксессуаров «Красный шар» в Столешниковом переулке, открывшийся в рамках проекта «Зима в Москве»
Новогодняя елка и тематические площадки на Красной площади
Новогодние украшения в виде белых медведей в Ростокино
Новогодние украшения Москвы на станции метро «Трубная»
Праздничные украшения и детская карусель перед Историческим музеем на Красной площади
Огромный елочный шар на Поклонной горе
Светящиеся арки у станции метро «Киевская»
Светодиодные инсталляции в виде построек Кремля у торгово-развлекательного центра «Европейский»
Елки в клумбах и арки из гирлянд и шаров на Лубянке
Новогодние инсталляции с пьющими чай плюшевыми медведями на Чистопрудном бульваре
Световая инсталляция с часами на ВДНХ
Светящиеся арки на Тверском бульваре
Праздничная елка на Лубянской площади
Новогоднее оформление со снеговиком на Кузнецком Мосту
Иллюминация на фонарях в виде бокалов шампанского на Тверской улице
Новогодний поезд и Дед Мороз в Камергерском переулке
Световые украшения в парке «Зарядье»
Новогодние украшения в виде светящихся кроликов в Ростокино
Новогодние елки перед зданием Театра Российской армии на станции «Достоевская»
Украшения в виде наклоненных новогодних елок в Ростокино
Светящиеся олени, отдыхающие в районе Чистых прудов
Новогодние украшения, установленные напротив телебашни в Останкино
Инсталляция с автомобилем и подарками на Чистых прудах
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