Мишустин выделил еще 2,78 млрд руб. на лекарства для пациентов с COVID-19

Правительство России выделило регионам еще 2,78 млрд руб. для обеспечения лекарствами пациентов с коронавирусом, лечащихся на дому. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Средства поступят Минздраву из резервного фонда правительства «в целях реализации мероприятий по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции».

Лекарствами планируется обеспечить как минимум 353 961 больного COVID-19.

В середине декабря Мишустин сообщил, что власти продлили предоставление бесплатных лекарств пациентам с коронавирусной инфекцией, которые проходят амбулаторное лечение. На эти цели планируется выделить еще 2,8 млрд руб., что позволит обеспечить лекарствами около 350 тыс. человек, сказал премьер.