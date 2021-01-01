Силуанов оценил стоимость вакцинации россиян от коронавируса

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 30 декабря
USD ЦБ: 73,66 (-0,06) Инвестиции, 29 дек, 13:16
Курс евро на 30 декабря
EUR ЦБ: 90,21 (+0,08) Инвестиции, 29 дек, 13:16
Росреестр назвал регионы, где москвичи чаще всего покупают недвижимость Недвижимость, 11:47 Как меняются приоритеты у покупателей недвижимости под влиянием пандемии Партнерский материал, 11:34 Из подручных средств: как сделать и испытать прототип бизнес-идеи Pro, 11:30 Ripple ответит на обвинения властей США. Курс XRP поднимался на 50% Крипто, 11:28 Honda прекратит продажу автомобилей в России в 2022 году Авто, 11:22 BMW показала суперседан для России на видео Авто, 11:18 Russ Outdoor и «Квант» запускают таргетинг рекламы на билбордах Пресс-релиз, 11:12 Хоккеист сборной России оскорбил арбитра в матче молодежного ЧМ Спорт, 11:09 Подарок на века: как выбрать по знаку зодиака РБК «Стиль» и Алроса, 11:08 Путин подписал закон о признании физических лиц иноагентами Политика, 11:07 Как не запутаться в тестах на COVID-19: разбираемся с экспертами Abbott Индустрия 4.0, 11:00  В России впервые за две недели выявили менее 27 тыс. заболевших COVID-19 Общество, 10:56 Скворцова объявила о разработке в России «антидота» от коронавируса Общество, 10:53 Силуанов оценил стоимость вакцинации россиян от коронавируса Общество, 10:47
Пандемия коронавируса ,  
0 

Силуанов оценил стоимость вакцинации россиян от коронавируса

Тоная сумма расходов на вакцинацию россиян от COVID-19 будет зависеть от числа желающих сделать бесплатную прививку граждан, рассказал гдава Минфина Антон Силуанов. По кабмин оценивает предстоящие расходы в 75 — 100 млрд. руб.
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Вакцинация россиян от COVID-19 обойдется российскому бюджету в 75 — 100 млрд руб., заявил глава Минфина Антон Силуанов. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия -24».

«Это существенные ресурсы, может стоить от 75 до 100 млрд руб. Все зависит от того, как пойдет вакцинация, сколько людей изъявит желание вакцинироваться», — сказал Силуанов, подчеркнув, что вакцинация будет для граждан бесплатной.

По его словам, это задача ранее не была учтена в бюджете на следующий год, а потому на ее реализацию могут пойти средства, не израсходованные в этом году.

Правительство в 2020 году не потратит ₽1 трлн из бюджета
Экономика
Антон Силуанов (слева) и Михаил Мишустин

О масштабной вакцинации россиян против коронавирусной инфекции президент России Владимир Путин объявил в начале декабря. Некоторые российские регионы уже получили первые партии препарата. Вакцинировать в первую очередь будут медиков, учителей, социальных работников.

Video

Накануне Голикова сообщила, что в некоторых регионах уже можно выбирать, какой из двух вакцин прививаться. Сейчас такая опция доступна ограниченному числу людей. Помимо «Спутника V», в гражданский оборот — только в небольших партиях — вышла вакцина «ЭпиВакКорона». Глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что «ЭпиВакКорона» поступила в гражданский оборот в пяти городах — Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Туле и Новосибирске. Сейчас вакцина проходит пострегистрационные клинические испытания, а массовую вакцинацию этим препаратом планируется начать в 2021 году.

Читайте на РБК Pro
Джеффри Лайкер — РБК Pro: «Хорошие лидеры создают кризисы» Правило Парето в профессии: как быть успешным без лишних усилий От 18 и старше: как строить карьеру в разные периоды жизни Почему новому главе SAP придется переизобретать компанию

Как проходит вакцинация от COVID-19 в разных странах. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Ранее Силуанов говорил, что по итогам 2020 года правительство не успеет израсходовать 1 трлн руб., или около 4% от уточненного плана бюджетных расходов.

Неизрасходованные средства складываются из денег, предназначенных на заключенные, но не исполненниые в этом году госконтракты (300 млрд руб.), не потраченных силовыми ведомствами средств (140 млрд руб.), целевых межбюджетных трансфертов регионам, которые выделали под конкретную потребность (70 млрд руб.) и накопленных правительственных средств, которые должны пополнить резервный фонд правительства. (400–450 млрд руб.). Эти перейдут на следующий год, в том числе для финансирования вакцинации.

Автор
Наталья Демченко
коронавирус вакцинация Антон Силуанов
Материалы по теме
Голикова назвала различия вакцин «Спутник V» и «ЭпиВакКорона»
Общество
В Петербурге из-за коронавируса закрылись музеи
Общество
В ВОЗ оценили будущее коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter