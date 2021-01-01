Силуанов оценил стоимость вакцинации россиян от коронавируса

Тоная сумма расходов на вакцинацию россиян от COVID-19 будет зависеть от числа желающих сделать бесплатную прививку граждан, рассказал гдава Минфина Антон Силуанов. По кабмин оценивает предстоящие расходы в 75 — 100 млрд. руб.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Вакцинация россиян от COVID-19 обойдется российскому бюджету в 75 — 100 млрд руб., заявил глава Минфина Антон Силуанов. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия -24».

«Это существенные ресурсы, может стоить от 75 до 100 млрд руб. Все зависит от того, как пойдет вакцинация, сколько людей изъявит желание вакцинироваться», — сказал Силуанов, подчеркнув, что вакцинация будет для граждан бесплатной.

По его словам, это задача ранее не была учтена в бюджете на следующий год, а потому на ее реализацию могут пойти средства, не израсходованные в этом году.

О масштабной вакцинации россиян против коронавирусной инфекции президент России Владимир Путин объявил в начале декабря. Некоторые российские регионы уже получили первые партии препарата. Вакцинировать в первую очередь будут медиков, учителей, социальных работников.