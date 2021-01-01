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Экономика ,  
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Правительство в 2020 году не потратит ₽1 трлн из бюджета

По итогам 2020 года бюджет не успеет потратить 1 трлн руб., или около 4% от уточненного плана расходов, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Эти деньги перейдут на следующий год, в том числе для финансирования вакцинации
Антон Силуанов (слева) и Михаил Мишустин
Антон Силуанов (слева) и Михаил Мишустин (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Предельные расходы федерального бюджета в 2020 году могут составить 23,84 трлн руб., но Минфин и ведомства — распорядители бюджетных средств, по-видимому, не успеют потратить около 1 трлн руб. из этой суммы (порядка 4%), сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов, передает корреспондент РБК. Эти деньги, по его словам, «не пропадут», а будут перенесены на следующий год — в том числе с целью финансирования социальных расходов и программы вакцинации населения.

Почему не потратили триллион

Как рассказал Силуанов, неизрасходованный в этом году 1 трлн руб. складывается из:

  • 300 млрд руб. госконтрактов, заключенных, но не исполненных в текущем году;
  • 140 млрд руб. неисполненных расходов силовых ведомств;
  • 70 млрд руб. целевых межбюджетных трансфертов регионам, которые выделяются под конкретную потребность;
  • 400–450 млрд руб. накопленных средств, которые в будущем году пополнят резервный фонд правительства.

Исходя из слов министра, исполненные расходы бюджета в 2020 году составят 22,8–22,9 трлн руб., что все равно превышает доковидный план более чем на 3 трлн руб. и эквивалентно 21,3% ВВП (максимум с 2010 года). В 2019 году уровень неисполнения бюджетных расходов составлял 5,8%, что стало крупнейшим показателем с 2007 года и вызвало критику Счетной палаты и президента. В этом году «получше идем», сказал Силуанов.

Дефицит федерального бюджета по итогам 2020 года составит 3,9% ВВП, ожидает Силуанов, что подразумевает общие доходы на уровне 18,6–18,7 трлн руб. — больше, чем Минфин прогнозировал в сентябре (17,85 трлн руб.). В том числе ненефтегазовые доходы окажутся на 0,6–0,7 трлн руб. выше, чем ожидалось в сентябре, следует из слов министра.

Министр объяснил, что переходящие остатки 2020 года помогут обеспечить те расходы, которые в бюджете пока не учтены. Это вакцинация населения от коронавируса, которая потребует «значительного ресурса» из резервного фонда, возможная дополнительная помощь регионам и «понятные социальные обязательства», которые необходимо будет финансировать. Ранее в декабре пресс-служба Минфина поясняла РБК, что за освоение средств ответственны главные распорядители (ГРБС, в том числе министерства и ведомства), часть расходных лимитов может быть перенесена на следующий год по объективным причинам, и правительство «работает над своевременным направлением таких ресурсов в резервный фонд, чтобы в следующем году была возможность оперативно реагировать на развитие ситуации с заболеваемостью и деловой активностью».

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Сохранятся ли бюджетные стимулы для экономики

После чрезвычайного роста расходов в 2020 году в следующем году расходы федерального бюджета в номинальном выражении сократятся впервые в новейшей истории. Экономисты называли это ужесточением бюджетной политики (относительно 2020 года) и предупреждали, что оно будет тормозить экономический рост. Всемирный банк посоветовал России избрать более «постепенные» темпы бюджетной консолидации. Но Силуанов поспорил с такой критикой, подчеркнув, что в 2021 году правительство сохраняет антикризисные стимулы в размере порядка 1% ВВП (более 1 трлн руб.). Они будут обеспечены, в частности, за счет временного ослабления бюджетного правила в 2021 году, которое прибавит 875 млрд руб. к предельным расходам бюджета (относительно показателя, который должен был сложиться в соответствии с бюджетным правилом).

Несмотря на вторую волну коронавируса, у Минфина пока нет планов корректировать бюджет на 2021 год, сообщил Силуанов. Хотя заболеваемость COVID-19 превышает весенние уровни, планов «закрывать экономику» у высшего руководства пока нет, поэтому и дополнительные бюджетные меры пока не нужны, указал министр.

По словам Силуанова, в 2020 году дополнительный фискальный стимул оценивается в 4% ВВП, а общий «фискальный импульс» (за счет того, что государство резко перешло от профицита к дефициту бюджета, а также докапитализировало институты развития, включая ВЭБ.РФ) — в 9% ВВП. Исходя из этого показателя, Россия входит в первую пятерку стран G20 по объемам антикризисного стимулирования, после США, Бразилии, Канады и Австралии, утверждает Силуанов.

Советы МВФ и Всемирного банка, возможно, подходят для стран, которые эмитируют резервную валюту или не беспокоятся о бюджетной сбалансированности, заметил Силуанов, но Россия вынуждена проводить «ответственную политику» и не может себе позволить на постоянной основе занимать по 5 трлн руб. с лишним, как в 2020 году. Помимо этого сохраняется неопределенность с американскими санкциями в отношении рублевого госдолга, и в этих условиях «особо разгоняться с заимствованиями не хотелось бы, ухудшая условия для корпоративных заемщиков», а также учитывая уровень ставок и растущие расходы на обслуживание госбумаг.

Автор
Иван Ткачёв
Минфин Антон Силуанов бюджет расходы пандемия госдолг
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