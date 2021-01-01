Правительство в 2020 году не потратит ₽1 трлн из бюджета

По итогам 2020 года бюджет не успеет потратить 1 трлн руб., или около 4% от уточненного плана расходов, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Эти деньги перейдут на следующий год, в том числе для финансирования вакцинации

Антон Силуанов (слева) и Михаил Мишустин (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Предельные расходы федерального бюджета в 2020 году могут составить 23,84 трлн руб., но Минфин и ведомства — распорядители бюджетных средств, по-видимому, не успеют потратить около 1 трлн руб. из этой суммы (порядка 4%), сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов, передает корреспондент РБК. Эти деньги, по его словам, «не пропадут», а будут перенесены на следующий год — в том числе с целью финансирования социальных расходов и программы вакцинации населения.

Почему не потратили триллион

Как рассказал Силуанов, неизрасходованный в этом году 1 трлн руб. складывается из:

300 млрд руб. госконтрактов, заключенных, но не исполненных в текущем году;

140 млрд руб. неисполненных расходов силовых ведомств;

70 млрд руб. целевых межбюджетных трансфертов регионам, которые выделяются под конкретную потребность;

400–450 млрд руб. накопленных средств, которые в будущем году пополнят резервный фонд правительства.

Исходя из слов министра, исполненные расходы бюджета в 2020 году составят 22,8–22,9 трлн руб., что все равно превышает доковидный план более чем на 3 трлн руб. и эквивалентно 21,3% ВВП (максимум с 2010 года). В 2019 году уровень неисполнения бюджетных расходов составлял 5,8%, что стало крупнейшим показателем с 2007 года и вызвало критику Счетной палаты и президента. В этом году «получше идем», сказал Силуанов.