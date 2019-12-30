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Украинский кризис ,  
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Участники обмена пленными в Донбассе заявили о пытках со стороны СБУ

Четверо жителей Донбасса, которые стали участниками обмена между украинской стороной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, рассказали «РИА Новости» о том, что они подвергались пыткам, находясь в мариупольском СИЗО.

Все четверо — Вячеслав Бирюков, Александр Стельникович, Виктор Скрипник и Евгений Дружинин, были задержаны в августе 2014 года. Украинские власти подозревали их в причастности к боестолкновениям в Мариуполе, которые произошли 9 мая того же года. По версии Киева, они входили в группу в группу Олега Недавнего, известного по позывному «Мангуст». За все то время, что подозреваемые находились в заключении, украинским властям так и не удалось доказать их причастность к тем событиям.

За пять лет, как рассказали участники обмена, они неоднократно подвергались пыткам со стороны сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) и бойцов батальона «Азов».

РБК направил запрос в пресс-службу СБУ.

Материал дополняется.

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