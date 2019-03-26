СК возбудил дело после сообщений о тайных тюрьмах на Украине

СК возбудил дело после сообщений о тайных тюрьмах на Украине

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту пыток гражданского населения сотрудниками Службы безопасности Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 356 УК России (применение запрещенных средств и методов ведения войны). По данным следствия, с апреля 2014 года по настоящее время участники преступного сообщества из числа сотрудников СБУ разместили в аэропорту Мариуполя незаконно задержанных лиц, в том числе местных жителей, при отсутствии законных оснований.

«При этом люди содержались в нечеловеческих условиях — сотрудники СБУ заперли их в неработающих холодильных камерах. Не менее 300 человек подверглись пыткам и истязаниям. Известно о двоих убитых», — указано в сообщении.

Накануне экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров на пресс-конференции в Москве рассказал, что Киев организовал тайные тюрьмы в районе зоны конфликта на востоке Украины. По его словам, заключенных этих тюрем пытали и убивали. Прозоров заявил, что одна из тюрем располагается на мариупольском аэродроме.