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Apple $197 (+5,43%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,66%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
BlackRock $485 (+14,83%) прогноз UBS к 12.02.20 Купить
Dollar General $133 (+11,53%) прогноз BMO Capital Markets к 14.03.20 Купить
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СК возбудил дело после сообщений о тайных тюрьмах на Украине

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту пыток гражданского населения сотрудниками Службы безопасности Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 356 УК России (применение запрещенных средств и методов ведения войны). По данным следствия, с апреля 2014 года по настоящее время участники преступного сообщества из числа сотрудников СБУ разместили в аэропорту Мариуполя незаконно задержанных лиц, в том числе местных жителей, при отсутствии законных оснований.

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«При этом люди содержались в нечеловеческих условиях — сотрудники СБУ заперли их в неработающих холодильных камерах. Не менее 300 человек подверглись пыткам и истязаниям. Известно о двоих убитых», — указано в сообщении.

Накануне экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров на пресс-конференции в Москве рассказал, что Киев организовал тайные тюрьмы в районе зоны конфликта на востоке Украины. По его словам, заключенных этих тюрем пытали и убивали. Прозоров заявил, что одна из тюрем располагается на мариупольском аэродроме.

Теги: Украина, ГСУ СКР, уголовное дело
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