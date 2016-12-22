Недалеко от Красной площади, на Никольской улице в центре Москвы произошла стрельба. В результате случившегося пострадали два человека. Проверку по факту инцидента начали в столичном главке полиции

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Столичная полиция проверяет информацию о стрельбе в центре Москвы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. В результате случившегося, по данным полиции, пострадали по меньшей мере два человека.

По словам представителя ведомства, информация об инциденте поступила в дежурную часть в 22:30 мск. Конфликт случился на Никольской улице у дома 15, строения 1. Там, как уточнили в МВД, «между гражданами разгорелся скандал, в ходе которого один из конфликтовавших из неустановленного, предположительно, огнестрельного оружия, ранил [своих оппонентов] и скрылся с места происшествия».

В результате случившегося в медучреждения для оказания помощи были доставлены два человека, рассказали в пресс-службе, добавив также, что в настоящий момент «на месте происшествия работает следственно-оперативная группа». «Ведутся поиски подозреваемого в стрельбе. Проводится проверка», — заключили в ведомстве.​

Позже источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что конфликт в центре Москвы произошел между нетрезвыми посетителями бара. Об остальных подробностях инцидента собеседник агентства не рассказал.

Ранее, 27 декабря, стрельба произошла на юго-востоке Москвы. Тогда, как стало известно позже, огонь по людям на территории кондитерской фабрики «Меньшевик» открыл бывший директор предприятия Илья Аверьянов. В результате произошедшего погиб один человек — охранник фабрики. Один из участников конфликта затем сообщил РБК, что накануне в «Меньшевик» пришли судебные приставы, чтобы описать имущество. Аверьянов был должен другой компании $2 млн, под которые он заложил здания фабрики. По данным источника РБК в МВД, приставы в тот день пришли с требованием взыскать 3,3 млн руб.

Сам же бывший директор предприятия уверял, что фабрику у него «отобрали по поддельным документам». 28 декабря Аверьянов был арестован. В суде он заявил, что не хотел никого убивать, а произошедшее назвал «случайным».