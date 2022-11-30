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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Общество ,  
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В Астрахани столкнулись маршрутка и пожарная машина

Пожарный «КАМАЗ» столкнулся с «Газелью», когда ехал на вызов. Пожарная машина перевернулась, погиб один из сотрудников противопожарной службы
Фото: Аварии Астрахань / VK
Фото: Аварии Астрахань / VK

В Астрахани один человек погиб и 11 пострадали в результате ДТП с участием маршрутки «Газель» и пожарного «КАМАЗа», сообщается в телеграм-канале УМВД по Астраханской области.

Авария произошла в 19:10 (18:10 мск) на перекрестке ул. Комсомольской и Ишимбаевского переулка на правом берегу Волги, на окраине Астрахани. По предварительным данным, «КАМАЗ», который следовал по Комсомольской по вызову о возгорании, врезался в «Газель», которая выехала на регулируемый перекресток из переулка.

«В маршрутном такси находилось 9 человек, из них 3 несовершеннолетних. В спецтранспорте находились два работника ГКУ «Волгоспас». В результате ДТП пострадали 11 человек, в том числе 3 несовершеннолетних (мальчики 2007, 2012 и 2014 г. р.), 1 сотрудник противопожарной службы 2003 г. р. погиб на месте происшествия», — говорится в сообщении.

В Астрахани столкнулись маршрутка и пожарная машина
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Возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

На кадрах, которые опубликовало УМВД, видно, что в результате столкновения пожарный автомобиль перевернулся, а у «Газели» повреждены передняя часть кузова и лобовое стекло.

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30 ноября более десяти человек пострадали в ДТП в Новосибирске. Там столкнулись два трамвая, в пресс-службе правительства региона со ссылкой на областной минздрав сообщили об 11 пострадавших, однако ТАСС и «РИА Новости» публиковали данные о 12 и 13. Портал HGS.ru со ссылкой на очевидцев указывал, что «один трамвай догнал и врезался в хвост второго».

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Астрахань ДТП Автобус
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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