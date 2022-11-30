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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Общество ,  
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В Новосибирске более 10 человек пострадали при столкновении двух трамваев

Новосибирский минздрав: при аварии двух трамваев в Кировском районе пострадали 11 человек

В Новосибирске более 10 человек пострадали при столкновении двух трамваев
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При столкновении двух трамваев в Кировском районе Новосибирска пострадали 11 человек, сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на областной минздрав.

«По предварительной информации, тяжелых травм у пострадавших нет. В настоящее время они доставлены в больницу для тщательного обследования специалистами», — заявили в ведомстве.

В городской больнице № 34 ТАСС сообщили о 12 пострадавших, включая двоих подростков. «РИА Новости» со ссылкой на медучреждение передает, что пострадали 13 человек, у двоих тяжелые травмы.

Авария произошла на пересечении улиц Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев, сообщало «НГС» со ссылкой на очевидцев. По словам очевидицы, «один трамвай догнал и врезался в хвост второго». По данным «Вести Новосибирск», авария спровоцировала в городе крупную пробку.

Теги
происшествия Новосибирск Минздрав ДТП
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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