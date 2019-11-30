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Общество ,  
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«Росатом» опубликовал истории розыгрышей академиком Курчатовым коллег
Публикации приурочены к предстоящему 75-летнему юбилею атомной отрасли. В госкорпорации вспоминают, что академик Игорь Курчатов обожал разыгрывать коллег

К 75-летию атомной области, которое будут отмечать в феврале, «Росатом» рассекретил ряд архивных документов и опубликовал материалы, посвященные истории отрасли. В раздел «Забавные истории» госкорпорация добавила несколько заметок, рассказывающих о том, как советский физик, создатель советской атомной бомбы Игорь Курчатов разыгрывал своих коллег.

В частности, утверждается в материалах «Росатома», Курчатов обожал розыгрыши и любил подшутить над коллегами. Один из описанных случаев рассказывает о том, как академик решил подбросить «ложные улики» своим задержавшимся на работе коллегам.

«Однажды в Академии наук сильно затянулось заседание, дело близилось к ночи. Игорь Васильевич, раздосадованный говорливостью академиков, вышел в «предбанник» и попросил своего охранника: — Слушай, Митяй, сгоняй–ка в буфет и набери побольше пробок от шампанского», — пересказывает события госкорпорация. Охранник удивился, но просьбу выполнил. «Курчатов проскользнул в раздевалку и рассовал пробки по карманам пальто академиков: — Пусть жены заподозрят, чем их мужья по ночам занимаются!», — процитировал Курчатова «Росатом».

Общество
«Росатом» опубликовал адресованную Берии записку о ядерном арсенале СССР

Госкорпорация также рассказала еще один забавный случай, автором которого стал Курчатов. «Новой секретарше Курчатова нелегко было привыкнуть к причудам академика. Однажды он распорядился: — Пригласите ко мне Иван Иваныча и Савку. Таких людей секретарша не знала. Выбежала в коридор, навстречу ей физик Фейнберг. — Савелий Моисеевич, подскажите, где найти Ивана Ивановича — его вызывает Курчатов. — Иван Иванович — это, вероятно, Исай Исидорович Гуревич. — Вот спасибо! Еще нужен какой-то Савка… — А какой-то Савка — это, безусловно, я, — развел руками Фейнберг», — следует из мтаериалов «Росатома».

Общество
«Росатом» рассекретил запрещавший ученым-ядерщикам водить машины приказ

В феврале 2020 года «Росатом» отмечает 75-ю годовщину атомной отрасли. К этому событию госкорпорация продолжает публикацию архивных материалов. Так ранее были обнародованы документы, касающиеся создания атомной бомбы. В частности, госкорпорация показала записку, датированную 1948 годом, которая была адресована Лаврентию Берии. Тогда он возглавлял Комитет по использованию атомной энергии. Автор записки — руководитель первого главного управления при Совете министров СССР Борис Ванников. В записке он излагает Берии предложения по строительству новых объектов для производства урана и плутония, необходимых для атомных наработок СССР.

До этого госкорпорация показала поручение о создании «реактивного двигателя С», адресованное конструкторскому бюро № 11 (КБ-11). Под этим двигателем подразумевалась первая советская атомная бомба.

Авторы: Мария Бондаренко, Гаяна Демурина
Теги: Росатом, атомная отрасль, атомная бомба
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«Росатом» рассекретил запрещавший ученым-ядерщикам водить машины приказ
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«Росатом» опубликовал адресованную Берии записку о ядерном арсенале СССР
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