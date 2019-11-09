«Росатом» рассекретил запрещавший ученым-ядерщикам водить машины приказ

Согласно приказу от 1948 года, сотрудникам, задействованным в создании первой советской атомной бомбы, было запрещено управлять служебными автомобилями

Институт атомной энергии им. И. В. Курчатова. Пульт управления реактором. (Фото: И. Озерский / РИА Новости)

Сотрудникам Первого главного управления при Совете министров СССР, задействованным в создании первой советской атомной бомбы, было запрещено управлять служебными автомобилями вне зависимости от их положения. Об этом говорится в приказе от 18 сентября 1948 года, рассекреченном госкорпорацией «Росатом».

Приказ о запрете управлять машинами подписан начальником штаба советской атомной промышленности ПГУ при Совете министров СССР Борисом Банниковым. Кроме того, согласно документу, руководителям предприятий и организаций ПГУ необходимо было исключить возможность передачи шоферами управления служебным транспортом другим сотрудникам. Самих шоферов предупреждали, что за передачу управления они будут привлечены к суду.

Поводом для данного решения стало заседание Специального комитета при Совете министров СССР, которое состоялось 15 сентября 1948 года под руководством председателя спецкомитета при Совете министров Лаврентии Берии. На заседании, протокол которого опубликован на сайте электронной библиотеки «Росатома», были рассмотрены две аварии в результате нарушения работниками Лаборатории № 2 Академии наук СССР Игорем Панасюком и Львом Арцимовичем правил дорожного движения.

В документе отмечалось, что Панасюк сел за руль служебного автомобиля, не имея на то права, в результате чего произошла авария, при которой сам Панасюк получил тяжелое ранение. Заместитель директора лаборатории Арцимович также взялся управлять машиной, что привело к аварии, в результате которой он «не пострадал лишь случайно».