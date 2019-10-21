«Росатом» показал рассекреченный документ по первой ядерной бомбе СССР

Госкорпорация обнародовала поручение о создании «реактивного двигателя С», адресованное конструкторскому бюро № 11 (КБ-11). Под этим двигателем подразумевалась первая советская атомная бомба

Фото: biblioatom.ru

Госкорпорация «Росатом» начала публиковать рассекреченные материалы об истории отечественной атомной отрасли. Документы обнародованы на портале «История «Росатома» в разделе, посвященном российской атомной отрасли, 75-летие которой будет отмечаться в 2020 году.

Часть архивных материалов касается работы над советской атомной бомбой. Так, на портале опубликовано поручение руководителя атомной отрасли СССР Бориса Ванникова директору конструкторского бюро № 11 (КБ-11) Павлу Зернову во исполнение постановления правительства от июня 1946 года.

В документе КБ поручено под руководством лаборатории № 2 создать реактивный двигатель С (РДС) в двух вариантах — с применением тяжелого топлива (С-1) и легкого топлива (С-2).

Под реактивным двигателем С в документах понималась атомная бомба, тяжелым топливом назывался оружейный плутоний, а легким — оружейный уран, отмечает «РИА Новости». Лаборатория № 2 Академии наук СССР — прежнее название Курчатовского института.

Ванников обозначил план и сроки выполнения задач, а также поручил ежемесячно докладывать о ходе работ И.В., П.М. и Ю.Б. Как пишет агентство, эти инициалы принадлежат научному руководителю атомного проекта СССР Игорю Васильевичу Курчатову, директору КБ-11 Павлу Михайловичу Зернову и главному конструктору, научному руководителю КБ-11 Юлию Борисовичу Харитону.