«Росатом» опубликовал адресованную Берии записку о ядерном арсенале СССР

В документе, датированном 1948 годом, предлагалось создать заводы по производству природного урана и плутония, чтобы увеличить запасы веществ для атомного проекта СССР, дефицит которых ожидался к 1951 году

Лаврентий Берия (Фото: ТАСС)

К 75-летию своей годовщины, отмечаемой в феврале 2020 года, «Росатом» рассекретил архивные материалы, связанные с разработкой атомной бомбы СССР. Документы опубликованы на сайте корпорации. В одном из рассекреченных материалов содержались предложения по строительству новых объектов для производства урана и плутония, необходимых для атомных наработок СССР.

Записка, датированная 1948 годом, адресована Лаврентию Берии, который возглавлял Комитет по использованию атомной энергии. Ее автор — руководитель первого главного управления при Совете министров СССР Борис Ванников. Строительство новых атомных предприятий Ванников обосновывает тем, что к 1951 году будет не хватать 230 т металлического природного урана, необходимого для производства оружейного плутония и урана.

Ванников отмечал, что на момент написания записки МВД СССР занималось строительством 17 атомных предприятий, включая заводы №817 (сейчас производственное объединение «Маяк»), №813 (Уральский электрохимический комбинат), КБ-11 (единый ядерный центр в Нижегородской области, сейчас это закрытый город Саров) и другие.

По подсчетам Ванникова, к концу года должны были освободиться 75 тыс. рабочих, что, согласно его мнению, позволяло «немедленно» приступить к строительству второго завода по производству «продукта А-9» (так назывался природный уран). В свою очередь, общие ресурсы природного урана, как писал Ванников, позволяли начать строительство «новых заводов большой мощности по производству продукта Z [плутония-239] и продукта А-95 [уран-235]».