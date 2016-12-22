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Медведев пообещал подключить Забайкалье к «Дальневосточному гектару»
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Медведев пообещал подключить Забайкалье к «Дальневосточному гектару»
Общество, 15:34
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Медведев пообещал подключить Забайкалье к «Дальневосточному гектару»
Премьер указал, что после включения Забайкальского края в состав Дальневосточного федерального округа на регион должны распространяться все окружные программы
Вид на сопки в Забайкальском крае (Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости)

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе приема граждан по случаю дня рождения «Единой России» поддержал предложение включить Забайкальский край в программу «Дальневосточный гектар». Об этом сообщает корреспондент РБК.

Комментируя соответствующую просьбу жителя края​ Чингиза Бальжинимаева, Медведев отметил, что не видит ни одного основания для отказа.

«Действительно, Забайкальский край стал частью Дальневосточного федерального округа. Соответственно, все программы, которые действуют в Дальневосточном округе, должны распространяться на Забайкальский край, поэтому мы обязательно предусмотрим изменение законодательства и соответствующих программ», — отметил премьер.

Он также выразил надежду, что это даст Бальжинимаеву возможность решить проблему, связанную с увеличением размера земли для выпаса скота. «Я немедленно такое поручение дам», — сказал российский премьер.

4 ноября президент России Владимир Путин своим указом передал два субъекта
Федерации, Бурятию и Забайкальский край, Дальневосточному федеральному округу (ДФО). До этого они находились в составе Сибирского федерального округа (СФО). Исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов заявил, что «рад такому быстрому решению президента».

Путин перенес Бурятию и Забайкалье из Сибирского в Дальневосточный округ
Политика

Реализация программы «Дальневосточный гектар» началась в 2016 году, на нее в Дальневосточном федеральном округе выделили около 140 млн га. К февралю 2017 года власти получили 36 тыс. заявок, было удовлетворено​ около 4,8 тыс. из них. В феврале полпред президента в ДФО Юрий Трутнев отмечал, что выделяемой государством помощи переселенцам на Дальний Восток недостаточно. При этом Трутнев затруднился оценить расходы федерального бюджета на такую поддержку. «Это тот случай, когда надо найти столько денег, сколько необходимо», — отметил он.

Авторы: Юлия Старостина, Юлия Выродова.
Теги: Дмитрий Медведев , «дальневосточный гектар»
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