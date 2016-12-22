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В Забайкалье и Бурятии прокомментировали перенос в Дальневосточный округ
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В Забайкалье и Бурятии прокомментировали перенос в Дальневосточный округ
Политика, 18:56
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В Забайкалье и Бурятии прокомментировали перенос в Дальневосточный округ

Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов обрадовался, что президент Владимир Путин быстро принял решение о переносе Забайкалья из Сибирского в Дальневосточный округ (ДФО). Слова Осипова передает «РИА Новости».

Он пояснил, что, когда ранее встречался с Путиным, то в ходе беседы он поднимал вопрос о том, чтобы в краю были использованы «эффективные инструменты развития» экономической и социальной сфер. Врио губернатора отметил, что они используются только в дальневосточных регионах. В пример временный глава Забайкальского края привел территории опережающего развития (ТОР), свободные порты, создание социальной инфраструктуры и бесплатное предоставление гектара на Дальнем Востоке. «Сейчас просто рад такому быстрому решению президента», — сказал Осипов.

Врио губернатора добавил, что теперь у жителей Забайкальского края будет право бесплатно получить «дальневосточный гектар». Кроме того, его регион получит субсидии на авиаперелеты, а с помощью льгот и преференций в Забайкалье появится возможность создать «больше хороших разнообразных рабочих мест», сказал Осипов.

Глава Бурятии Алексей Цыденов сказал, что решение президента включить республику в ДФО откроет для нее новые возможности и перспективы и даст стимул для развития, передает ТАСС. Он пояснил, что на территории Дальневосточного федерального округа осуществляется стимулирование инвестиционных проектов, оказывается поддержка Фонду развития Дальнего Востока, предоставляются выплаты при рождении третьего ребенка, действуют электронные визы и развивается туризм. «Все это дает дополнительные стимулы для развития территории нашей республики», — подчеркнул Цыденов.

Путин перенес Бурятию и Забайкалье из Сибирского в Дальневосточный округ
Политика

В субботу, 3 ноября, Путин подписал указ о присоединении к Дальневосточному округу республики Бурятии и Забайкальского края. Таким образом они выйдут из состава Сибирского федерального округа. Указ был опубликован в воскресенье, 4 ноября.

Теги: Бурятия , Забайкальский край , Владимир Путин
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Путин перенес Бурятию и Забайкалье из Сибирского в Дальневосточный округ Политика
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