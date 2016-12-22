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Путин перенес Бурятию и Забайкалье из Сибирского в Дальневосточный округ
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Путин перенес Бурятию и Забайкалье из Сибирского в Дальневосточный округ
Политика, 16:24
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Путин перенес Бурятию и Забайкалье из Сибирского в Дальневосточный округ
Дальневосточный федеральный округ пополнился еще двумя субъектами. Указом президента ему были переданы Бурятия и Забайкальский край. Прежде они входили в состав Сибирского федерального округа
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче двух субъектов Федерации — Республики Бурятия и Забайкальского края — Дальневосточному федеральному округу (ДФО). Прежде они входили в состав Сибирского федерального округа (СФО). Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Подписан, согласно официальной бумаге, он был накануне, 3 ноября.

Изменения согласно указу были внесены в документ «О полномочном представителе президента Российской Федерации в федеральном округе» от 13 мая 2000 года (именно там содержится перечень регионов, входящих в федеральные округа). По указу Путина теперь в состав Сибирского федерального округа входят десять регионов вместо 12, а территория Дальневосточного федерального округа расширилась за счет передачи ему Республики Бурятия и Забайкальского края (всего в ДФО теперь 11 субъектов).

Полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе является Юрий Трутнев, в Сибирском федеральном округе — Сергей Меняйло.​

Теперь правительству, как подчеркивается в указе президента, в трехмесячный срок будет необходимо «привести свои акты в соответствие с настоящим документом», а руководителю администрации президента Антону Вайно «утвердить структуру и штатную численность аппаратов» полномочных представителей главы государства в СФО и ДФО.

​В силу указ, как отмечается в документе, вступает со дня его подписания.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Бурятия , Забайкальский край , Владимир Путин
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