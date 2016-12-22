Кудрин рассказал о влиянии дела Серебренникова на культуру

Дело режиссера Кирилла Серебренникова показало, что для культуры не подходят методы оценки, используемые для других отраслей, так как они не учитывают ее риски и особенности. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, сообщает ТАСС.

По словам Кудрина, властям нужно подумать над «адекватными» методами оценки культурной сферы. «Мы должны помочь деятелям культуры, дать им определенную свободу. Если бы они имели эту свободу, может быть, поступили бы иначе. Всегда нужно контролировать целевое использование, но может быть как-то иначе», — сказал глава Счетной палаты.

Следственный комитет России в октябре завершил расследование уголовного дела против Серебренникова и других фигурантов. По делу проходят экс-генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, бывший директор студии Юрий Итин и экс-руководитель департамента господдержки искусства Минкультуры Софья Апфельбаум. Также в деле фигурируют покинувшая Россию бывший генпродюсер студии Екатерина Воронова и экс-бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева.

По версии следствия, они похитили 133 млн из 214 млн руб., выделенных Министерством культуры с 2011 по 2014 год на развитие проекта «Платформа».

На заседании в Мещанском суде Москвы 7 ноября фигуранты дела не признали свою вину, кроме Масляевой, которая ранее пошла на сделку со следствием. Ее дело выделено в отдельное производство.