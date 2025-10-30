 Перейти к основному контенту
Общество
0

Россияне стали неохотнее тратить деньги в «черную пятницу»

Доверие россиян к сезонной ноябрьской распродаже «черная пятница»﻿ остается на низком уровне, однако оно чуть выросло по сравнению с прошлым годом. При этом средний бюджет на покупки упал на 11%
Фото: CLEMENS BILAN / EPA / ТАСС
Несмотря на то, что доверие россиян к сезонной ноябрьской распродаже «черная пятница» остается на низком уровне, оно превысило показатели прошлого года, показал опрос SuperJob, с которым ознакомился РБК.

В 2025 году лишь один из восьми опрошенных (13%) верит в честное снижение цен, тогда как большинство — 67% — считают, что акции — это обман покупателей. Каждый пятый респондент затруднился с ответом.

Опрос проводился с 23 по 27 октября среди 1,6 тыс. экономически активных россиян старше 18 лет из всех округов страны.

Согласно опросу прошлого года, только 10% россиян сочли скидки в «черную пятницу» скорее честным снижением первоначальных цен, а трое из четверых опрошенных заявили, что ноябрьские распродажи — скорее обман.

Однако готовность к покупкам в ходе распродажи снизилась по сравнению с прошлым годом — в 2025 году готовы делать покупки только 6% россиян, тогда как в 2024 — было 10%.

Средний бюджет на покупки в «черную пятницу» упал на 11% — до 18,5 тыс. руб., в прошлом году этот показатель составил более 20 тыс. руб. Лидерами спроса остаются одежда (20%), бытовая техника (18%) и обувь (12%).

МВД рассказало о схемах мошенников в «черную пятницу»
Общество
Фото:Владислав Шатило / РБК

Авторы опроса выделили несколько факторов, которые влияют на поведение участников распродажи. Так, женщины активнее мужчин (9% против 4%), а представители с доходом до 100 тыс. руб. охотнее планируют приобретения, чем более обеспеченные граждане. Молодежь до 35 лет демонстрирует больше доверия к «черной пятнице» сравнению с теми, кто старше, также россияне со средним профессиональным образованием чаще расположены верить в сезонные скидки, чем выпускники вузов.

«Черная пятница» (англ. Black Friday) — это день (или несколько дней) крупных распродаж в сфере торговли. В этот период можно приобрести товары с большими скидками.

Первоначально «черные пятницы» возникли в США. Эта традиция связана с праздником Дня благодарения, который отмечают в четвертый четверг ноября. После праздника наступают выходные, когда американцы активно покупают подарки и украшения к Рождеству.

Дарья Лебедева
«Черная пятница» распродажи соцопрос
