МВД рассказало о схемах мошенников в «черную пятницу»

Как защититься от мошенников

Фото: Владислав Шатило / РБК

В преддверии сезона распродаж в России наблюдается рост активности интернет-мошенников, сообщила в телеграм-канале пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД.

По данным ведомства, злоумышленники используют несколько распространенных схем.

Одна из них — создание поддельных сайтов известных брендов, полностью копирующих дизайн официальных площадок. На таких ресурсах обещают скидки до 90% и требуют предоплату, после чего покупатели теряют деньги.

Еще один способ обмана — рассылка ссылок на фишинговые сайты через мессенджеры и соцсети. Переход по таким ссылкам приводит на поддельные страницы оплаты, где злоумышленники собирают данные банковских карт.

Мошенники также организуют фиктивные «розыгрыши призов», предлагая внести «налог» или «пошлину» за получение выигрыша. Кроме того, участились звонки от лжекурьеров, которые под предлогом уточнения адреса доставки выманивают коды из СМС для доступа к банковским счетам и мессенджерам жертвы.

В МВД призвали граждан сохранять бдительность и проверять подлинность сайтов и сообщений, особенно в период распродаж.

Ранее в ведомстве рассказали о похищении мошенниками персональных данных жертв и кодов авторизации на маркетплейсах с целью оформления микрозаймов. Воровство кодов происходит под предлогом трудоустройства.

Как сообщили в МВД, злоумышленники представляются работодателями и просят жертву передать код из СМС-сообщения. Затем от лица потерпевшего они оформляют микрозаймы.

По данным ведомства, это одна из самых популярных схем с использованием торговых платформ.