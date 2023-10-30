Полиция пришла с проверкой на склад Wildberries в Подмосковье

Полицейские проверяют у сотрудников склада документы. В прошлом году с проверкой приходили на склад Wildberries в Электростали; это было связано с миграционным учетом

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Сотрудники полиции пришли с проверкой на склад Wildberries в сортировочном центре «Белая Дача», сообщает пресс-служба компании.

Силовики проверяют документы у сотрудников склада.

«В связи с этим на ряде участков логистического центра возможны перебои с отгрузкой и выгрузкой товаров. Руководство Wildberries оказывает содействие полиции, делает все необходимое, чтобы ускорить процесс возвращения работы склада в нормальный режим», — говорится в сообщении.

В прошлом декабре с проверкой приходили на склад Wildberries в Электростали. Это было связано с миграционным учетом. В компании тогда говорили, что 99% сотрудников склада — граждане России, есть также граждане стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с официальным разрешением на работу.

В Петербурге в августе полиция проводила рейды для поиска мигрантов с гражданством России, не состоявших на воинском учете, в частности на Софийской овощебазе. Полицейские тогда обнаружили около 100 человек, которые получили российское гражданство. Всех отвезли в военкомат для постановки на учет.