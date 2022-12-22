На склад Wildberries в Подмосковье пришли с проверкой

Фото: Владислав Шатило / РБК

На склад Wildberries пришли с проверкой миграционного учета. Об этом РБК сообщили в пресс-службе онлайн-ретейлера.

Проверка проходит «в стандартном для данной процедуры режиме», заверили в компании. Там отметили, что 99% сотрудников склада — граждане России, есть граждане стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с официальным разрешением на работу. Работники склада оказывают «необходимое содействие сотрудникам проверяющих ведомств», склад продолжает работать по обычному графику.

«РИА Новости» в пресс-службе маркетплейса уточнили, что речь идет о складе в подмосковном городе Электросталь. Это один из крупнейших складов ретейлера и единственный, где принимают крупногабаритный товар.

Life со ссылкой на источники пишет, что на склад Wildberries пришли сотрудники СОБРа и Центра противодействия экстремизму, чтобы проверить работников с Украины и из стран СНГ на предмет нахождения в розыске и причастности к экстремистской деятельности.