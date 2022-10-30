Посольство сообщило о гибели двух россиянок во время давки в Сеуле
Из-за давки в районе Итхэвон в центре Сеула погибли две россиянки, еще одна гражданка России находится в больнице, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на посольство в Южной Корее.
По последним данным властей, число жертв составило 151, среди них — 19 иностранцев, в том числе граждане Ирана, Китая, Норвегии и Узбекистана, передает Yonhap. Большинство погибших — молодые люди в возрасте около 20 лет. Власти получили 355 сообщений о пропавших без вести.
Трагедия произошла на мероприятии по случаю празднования Хэллоуина в узком переулке рядом с отелем Hamilton — районе, где много ночных клубов, баров и ресторанов, работающих допоздна. В тот момент в Итхэвоне могли находиться до 100 тыс. человек.
Президент Юн Сок Ёль объявил общенациональный траур, который продлится до полного урегулирования последствий случившегося. Он пообещал необходимые меры, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем.
Свои соболезнования выразили глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, президенты Франции и США Эмманюэль Макрон и Джо Байден, премьер Канады Джастин Трюдо.