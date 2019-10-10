ЦБ разработает законопроект для борьбы с подменой номеров мошенниками

Власти возвращаются к идее законодательного регулирования проблемы с подменой номеров мошенниками. Сейчас не все операторы готовы их блокировать, заявили в Центробанке

Артем Сычев (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Банк России внесет предложения по изменению закона «О связи», чтобы сделать невозможной подмену номера, рассказал журналистам на форуме «Финополис» первый замдиректора департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев.

«Есть ряд операторов, которые отказываются блокировать [номера мошенников] вообще, причем, как правило, это операторы Московского региона. Именно поэтому мы, очевидно, будем инициировать дополнительные изменения в закон «О связи», — сказал Сычев.

По его словам, у операторов связи должны быть определенные обязанности по регулированию обмена трафиком. «Должны быть урегулированы правила прохождения сигнала между IP-сетями и обычной телефонией», — объяснил Сычев.

За период с июля 2018 года по июль 2019 года специалисты ЦБ направили на блокировку почти 5 тыс. номеров, с которых совершались мошеннические звонки, говорилось в докладе Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) ЦБ. Мошенники чаще всего звонят с городских номеров, в том числе подменных. За последний год ЦБ заблокировал почти 5 тыс. номеров, с которых совершались атаки на пользователей, — это в 39 раз больше, чем за тот же период прошлого года.

«Проблема есть, ее фиксируем не только мы, но и операторы. Операторы говорят: у нас никаких правил нет, мы ничего делать не должны и ничего делать не будем. Если так, значит, надо, чтобы правила появились», — заключил Сычев. Тем не менее он не рассчитывает на быстрое продвижение возможного законопроекта.