В ЦБ предложили класть трубку при звонках с целью выманить личные данные

Клиенты банков должны проявлять осторожность, когда речь идет о личных данных, считает глава Центробанка Эльвира Набиуллина, передает корреспондент РБК.

«Социальная инженерия нас действительно очень беспокоит», — заявила Набиуллина, отвечая на вопросы журналистов по поводу компенсации жертвам банковского мошенничества.

По ее словам, утечки часто происходят также и из-за доверчивости клиентов банка. ЦБ считает важным напоминать о том, как обезопасить себя от мошенничества, отметила глава ЦБ. «Если вам кто-то звонит и пытается узнать ваши данные, положите трубку и сами перезвоните в контактный центр вашего банка», — предложила Набиуллина.

В начале октября «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что в интернет попали данные 60 млн карт клиентов Сбербанка. Глава банка Герман Греф подтвердил утечку, но заявил, что она касается только 200 карт. По его словам, деньги их владельцев не пострадали, так как в украденной базе данных не было CVV-кодов, логинов и паролей от онлайн-кабинета.