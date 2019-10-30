Что случилось за день. Главные новости РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

Дания дала добро на «Северный поток-2», запрет на использование спецдеклараций, законопроект о сроках за пропаганду наркотиков вернут авторам, посольство Израиля отказалось работать — главные новости в обзоре РБК

Фото: Axel Schmidt / Nord Stream 2

Дания разрешила строить участок «Северного потока-2» в своих водах

Датское энергетическое агентство выдало разрешение для строительства участка газопровода «Северный поток-2». Из нескольких предложенных маршрутов был выбран самый короткий, протяженностью 143 км, вокруг острова Борнхольм.

Дания была последней страной, которая не согласовала маршрут, строительство уже разрешили Россия, Германия, Финляндия и Швеция. «Северный поток-2» — проект газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря, оператор газопровода, добивался разрешения на строительство от властей Дании с апреля 2017 года.

Стоимость акций «Газпрома» к середине дня превысила 259 руб. (+2,33% к закрытию торгов прошлого дня) впервые с 2008 года.

Верховный суд запретил использовать декларации об амнистии капиталов в уголовных делах

Законом установлен «абсолютный запрет» на использование добровольно поданных деклараций об амнистии капиталов в качестве основания для возбуждения уголовного дела или в качестве доказательств в рамках такого дела, соответствующее разъяснение президиум Верховного суда утвердил 30 октября.