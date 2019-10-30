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Что случилось за день. Главные новости РБК
Дания дала добро на «Северный поток-2», запрет на использование спецдеклараций, законопроект о сроках за пропаганду наркотиков вернут авторам, посольство Израиля отказалось работать — главные новости в обзоре РБК
Фото: Axel Schmidt / Nord Stream 2

Дания разрешила строить участок «Северного потока-2» в своих водах

Датское энергетическое агентство выдало разрешение для строительства участка газопровода «Северный поток-2». Из нескольких предложенных маршрутов был выбран самый короткий, протяженностью 143 км, вокруг острова Борнхольм.

  • Дания была последней страной, которая не согласовала маршрут, строительство уже разрешили Россия, Германия, Финляндия и Швеция. «Северный поток-2» — проект газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря, оператор газопровода, добивался разрешения на строительство от властей Дании с апреля 2017 года.
  • Стоимость акций «Газпрома» к середине дня превысила 259 руб. (+2,33% к закрытию торгов прошлого дня) впервые с 2008 года.

Верховный суд запретил использовать декларации об амнистии капиталов в уголовных делах

Законом установлен «абсолютный запрет» на использование добровольно поданных деклараций об амнистии капиталов в качестве основания для возбуждения уголовного дела или в качестве доказательств в рамках такого дела, соответствующее разъяснение президиум Верховного суда утвердил 30 октября.

  • В ВС указали, что сведения из деклараций являются налоговой тайной и любые организации, за исключением налоговых органов и самого декларанта, не вправе получать доступ к этим документам даже на основании решения суда.
  • Закон также предусматривает «специальную гарантию в виде освобождения от уголовной ответственности» по налоговым преступлениям для лиц, подавших такую декларацию.
  • ВС выступил с разъяснениями по декларациям о налоговой амнистии на фоне спора между бизнесменом Валерием Израйлитом и ФСБ. Предпринимателя обвинили в хищениях на основании данных из деклараций, он требует возбудить дело против изъявших документы сотрудников ФСБ.

Законопроект о сроках за пропаганду наркотиков в интернете вернут авторам

Документ, предусматривающий уголовное наказание за пропаганду и наркотиков в интернете, был внесен в Госдуму депутатами от «Справедливой России». Глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что его вернут авторам, так как не были соблюдены необходимые требования.

  • В частности, на проект закона нет отзывов правительства и Верховного суда, а авторы поправок предлагают внести их сразу и в Уголовный, и в Административный кодексы, что запрещено.
  • Законопроект появился после того, как президент Владимир Путин поручил правительству подготовить поправки об уголовном наказании за пропаганду наркотиков в интернете.
  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал законопроект «Справедливой России» самостоятельной инициативой, которая не связана с поручением Путина.

Посольство Израиля отказалось работать из-за нехватки денег

Израильское посольство в Москве объявило о временном прекращении работы. Такое решение объяснили финансовыми проблемами из-за разногласий с Минфином Израиля.

  • Аналогично поступили и другие представительства Израиля по всему миру, такое же сообщение разместило, например, посольство на Украине.
  • Забастовка вызвана решением Минфина сократить расходы на содержание дипломатов и других представителей Израиля по всему миру, а также введением новых стандартов отчетности, указали израильские СМИ.
Автор: Константин Нагаев
Теги: Верховный суд, пропаганда наркотиков, Израиль, «Северный поток-2»
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