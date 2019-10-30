Посольство Израиля в России отказалось работать из-за нехватки денег

Представительства Израиля с 30 октября закрываются по всему миру. Дипломаты отказываются работать из-за решения Минфина сократить расходы на их содержание

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Израильское посольство в Москве временно прекратит работу из-за финансовых проблем, следует из сообщения диппредставительства в Facebook. Причиной стали разногласия с Минфином Израиля.

«В связи с решением Министерства финансов Израиля нарушить согласованные и подписанные генеральным директором Минфина 21 июля 2019 года договоренности и обязать посланников государства Израиль, служащих за границей, в одностороннем порядке соблюдать новые указания, противоречащие ранее достигнутым условиям и нарушающие существующий уже несколько десятилетий порядок, мы вынуждены закрыть посольство», — говорится в сообщении.

Аналогично поступают и все прочие дипломатические представительства страны. К примеру, из-за забастовки отказалось работать и посольство Израиля на Украине — в его Facebook было размещено сообщение с аналогичной информацией.

Помимо посольства в Москве, забастовка дипломатов коснулась также генконсульства в Санкт-Петербурге. «Консульские услуги предоставляться не будут, и никто не будет допущен в консульство», — заявили сотрудники диппредставительства в Facebook.

Как поясняет израильский «9 канал», о забастовке объявили сотрудники МИДа и Минобороны. Их недовольство вызвано решением Минфина сократить расходы на содержание дипломатов и иных представителей Израиля по всему миру. Также ведомство панирует установить новые стандарты отчетности. При этом отчитываться по-новому чиновникам придется и за прошлые расходы, что, как отмечает Times of Israel, может вынудить их вернуть в казну тысячи долларов. Недовольство дипломатов и чиновников Минобороны поддерживает Федерация труда Израиля.