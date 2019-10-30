Россия развернула загоризонтные РЛС на трех направлениях

Речь идет о радиолокаторах, которые могут контролировать надводную и воздушную зоны в пределах исключительной экономической территории (370 км). РЛС развернуты на Каспии, на Дальнем Востоке и Балтике

Россия развернула на Балтике и Черном море загоризонтные радиолокаторы «Подсолнух», сообщил «РИА Новости» генеральный директор НПК «Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи» (входит в РТИ), разработавшего эти станции, Кирилл Макаров.

«Мы создаем станции поверхностной волны для обнаружения кораблей и воздушных объектов. Это станции типа «Подсолнух». Они уже находятся в эксплуатации, стоят на трех направлениях — на Дальнем Востоке, на Каспии [размещены в 2013 году] и на Балтике», — сказал гендиректор.

Макаров добавил, что также планируется разместить четыре РЛС нового поколения «Контейнер» (одна такая станция, способная обнаруживать все типы аэродинамических целей, заступила на опытно-боевое дежурство в 2018 году) — на западе, востоке, северо-западе и юге России.