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Россия развернула загоризонтные РЛС на трех направлениях
Речь идет о радиолокаторах, которые могут контролировать надводную и воздушную зоны в пределах исключительной экономической территории (370 км). РЛС развернуты на Каспии, на Дальнем Востоке и Балтике

Россия развернула на Балтике и Черном море загоризонтные радиолокаторы «Подсолнух», сообщил «РИА Новости» генеральный директор НПК «Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи» (входит в РТИ), разработавшего эти станции, Кирилл Макаров.

«Мы создаем станции поверхностной волны для обнаружения кораблей и воздушных объектов. Это станции типа «Подсолнух». Они уже находятся в эксплуатации, стоят на трех направлениях — на Дальнем Востоке, на Каспии [размещены в 2013 году] и на Балтике», — сказал гендиректор.

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Макаров добавил, что также планируется разместить четыре РЛС нового поколения «Контейнер» (одна такая станция, способная обнаруживать все типы аэродинамических целей, заступила на опытно-боевое дежурство в 2018 году) — на западе, востоке, северо-западе и юге России.

Как пишет «РИА Новости», характеристики «Подсолнуха» официально засекречены. На сайте РТИ говорится, что РЛС может контролировать «надводную и воздушную обстановку» в пределах исключительной экономической зоны (370 км) и в отличие от традиционных РЛС способна обнаруживать объекты не только в прямой видимости, но и за горизонтом.

Теги: Балтика, подсолнух, РЛС
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