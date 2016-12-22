Россия развернула РЛС для обнаружения гиперзвуковых ракет над Европой

В Мордовии заступил на опытно-боевое дежурство новый радар загоризонтного обнаружения «Контейнер». Первый раз станцию запустили в 2013 году, однако через несколько дней Сергей Шойгу потребовал «дооснастить» ее

РЛС ЗГО «Контейнер» в Ковылкино, Мордовия (Фото: Минобороны России)

На опытно-боевое дежурство в Мордовии заступила радиолокационная станция загоризонтного обнаружения (РЛС ЗГО) нового поколения типа «Контейнер», цитирует ТАСС сообщение Минобороны России. Как уточнили в военном ведомстве, станция способна обнаруживать воздушные цели, движущиеся с гиперзвуковой скоростью.

«1 декабря на опытно-боевое дежурство в Мордовии заступила радиолокационная станция загоризонтного обнаружения нового поколения типа «Контейнер». РЛС способна контролировать полеты любых воздушных целей на расстоянии около 3 тыс. км и может одновременно сопровождать более 5 тыс. воздушных объектов различных типов, включая малоразмерные», — заявили в Минобороны.

Новая станция «обеспечит разведку воздушных объектов, в том числе и гиперзвуковых, над территорией западноевропейских государств и в юго-западном регионе», уточнили в ведомстве. «Аналогичные РЛС будут развертываться и на других стратегических направлениях», — подчеркнули в Минобороны.

О том, что РЛС ЗГО «Контейнер» заступила на опытно-боевое дежурство в Мордовии, Минобороны уже сообщало 2 декабря 2013 года.

«Это первая в составе командования противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО) Войск воздушно-космической обороны (ВКО) РЛС ЗГО, предназначенная для обнаружения и определения координат различных воздушных целей на расстоянии более 3 тыс. км. РЛС ЗГО «Контейнер» является одним из средств системы разведки и предупреждения о воздушно-космическом нападении. Возможности станции позволяют следить за воздушной обстановкой в зоне ответственности, вскрывать характер действий боевой авиации противника и предупреждать о воздушном нападении», — говорилось тогда в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

Однако тогда военные не упоминали возможность обнаружения целей, движущихся с гиперзвуковой скоростью. В сообщении также говорилось, что заступление на опытно-боевое дежурство сопровождалось торжественным ритуалом, на котором присутствовал командующий ПВО и ПРО Войск ВКО генерал-майор Андрей Демин.​​

Телеканал «Звезда» тогда в репортаже с места события сообщил, что станция открыта у города Ковылкино.​

Через несколько дней, 9 декабря 2013 года, министр обороны Сергей Шойгу потребовал дооснастить станцию и довести ее до полной готовности. «Я требую от всех руководителей на этом направлении в строгом соответствии с утвержденными планами и графиком приступить к дооснащению радиолокационного узла», — сказал он тогда на селекторном совещании в Минобороны.