Генпрокуратура предложила изменить Уголовно-процессуальный кодекс

Генпрокуратура предложила зафиксировать в УПК механизм «безарестного» возвращения покинувших Россию фигурантов экономических дел в обмен на их участие в следствии. Это позволит многим вернуться, полагают в аппарате Бориса Титова

Борис Титов (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

«Проработать возможность заключения соглашения»

Генпрокуратура предложила разработать поправки в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК), предусматривающие особые соглашения между правоохранительными органами и фигурантами «экономических» уголовных дел, уехавшими за рубеж, — они смогут вернуться в Россию и дать показания в обмен на гарантию мягкой меры пресечения свободы на период следствия. Это следует из датированного 15 октября письма заместителя генерального прокурора России Виктора Гриня президентскому уполномоченному по правам предпринимателей Борису Титову (копия документа есть в распоряжении РБК).

Титов обращался к Гриню с просьбой прекратить розыск предпринимателей, попавших в «лондонский список» омбудсмена, сформированный в преддверии президентских выборов 2018 года и включающий несколько десятков имен.

В отношении семи из них розыск и заочный арест уже отменены, еще десятерым «разъяснена возможность беспрепятственной явки к следователю», пишет замгенпрокурора. Восемь человек из «списка Титова» вернулись в Россию и участвуют в следственных действиях, находясь на свободе, отметил Гринь.

Порядок, который применяется сейчас, не возлагает на бизнесменов никакой ответственности за неявку в орган следствия, обращает внимание замгенпрокурора. «Как следствие, некоторые обвиняемые (подозреваемые), исключенные из числа разыскиваемых и получившие возможность свободно передвигаться за пределами Российской Федерации, в органы следствия не явились», — сообщил Гринь, пояснив, что это стало существенным препятствием для принятия «дальнейших положительных решений» по обращениям Титова.