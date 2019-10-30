Генпрокуратура предложила изменить Уголовно-процессуальный кодекс

Поэтому замгенпрокурора считает, что необходимы гарантии соблюдения договоренностей как для следователей, так и для обвиняемых. «Представляется необходимым совместно с вами и заинтересованными ведомствами проработать вопрос внесения изменений в уголовно-процессуальное законодательство, предусматривающих возможность заключения соглашения между стороной защиты, прокурором и следователем, возлагающего обязанность на подозреваемого (обвиняемого) в определенный период явиться в орган следствия, а последнего — изменить в этом случае ранее избранную меру пресечения на иную, не связанную с лишением свободы», — резюмирует Гринь. Он также добавляет, что многие фигуранты «лондонского списка» не подлежали бы аресту из-за предпринимательского характера вменяемых им преступлений (это запрещено ст. 108 УПК), если бы не скрылись.
«Это не освобождение от ответственности»
Аппарат Бориса Титова уже полтора года реализует механизмы «безарестного возврата» преследуемых в России бизнесменов, отметил в беседе с РБК общественный представитель бизнес-омбудсмена Дмитрий Григориади. За это время выяснилось, что не все случаи возбуждения уголовных дел или заочного ареста предпринимателей «были законны, обоснованны, своевременны и мотивированны», в нескольких случаях уголовные дела в отношении фигурантов «лондонского списка» были прекращены.
«Как признала Генпрокуратура, самой процедуры обеспечения гарантий безарестной явки разыскиваемого лица в страну в законе не предусмотрено, а подобная процедура безусловно должна быть», — сказал Григориади.
По его словам, возможность получить гарантии свободной явки в страну позволит «сотням наших сограждан» вернуться в страну и «совместно со следствием устанавливать истину». Сейчас аппарат бизнес-омбудсмена обсуждает с представителями разных ведомств и сообществ создание рабочей группы, которая подготовит необходимые поправки в законодательство.
«Речь идет не об освобождении от уголовной ответственности, — уточнил представитель бизнес-омбудсмена. — Если следователь посчитает, что человек опасен для общества и должен быть арестован по прилету в Россию, у него будет законное право отказаться от заключения такого соглашения». По словам Григориади, аппарат Титова также предложил эффективные механизмы с использованием залога, чтобы предприниматель рублем «подтверждал свое намерение вернуться в Россию и не скрываться после возвращения».
В феврале 2018 года Борис Титов встретился в Лондоне с предпринимателями, уехавшими из России из-за уголовного преследования. На встрече присутствовали в том числе экс-совладелец банка «Траст» Илья Юров, экс-совладелец торговой сети Billa Георгий Трефилов, соратник Алексея Навального и предприниматель Владимир Ашурков, бывший первый вице-президент «Роснефти» Анатолий Локтионов, бывший управделами ЮКОС-ЭП Рамиль Бурганов и бывший владелец «Евросети» Евгений Чичваркин.
После этой встречи Титов представил президенту России первый список бизнесменов, желающих вернуться и сотрудничать со следствием в обмен на отказ от их ареста. Всего с начала 2018 года аппарат омбудсмена получил более 100 обращений от бизнесменов, желающих вернуться. «В работе находится 51 обращение, поддерживаем 22», — уточнил Григориади.
Несколько бизнесменов были исключены из списка, в том числе в связи с тем, что «правоохранительные органы мотивированно объяснили, что эти лица причастны к инкриминируемым действиям». Среди них экс-декан РУДН Виктор Ламаш, обвиняемый в обмане 400 студентов платных курсов переквалификации, и фигурант девяти уголовных дел о рейдерских захватах и мошенничестве с недвижимостью Виктор Рыжов. Последний также известен тем, что заявлял о вымогательстве взятки со стороны бывшего главы ГСУ СКР по Москве Александра Дрыманова.