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Крупный пожар произошел на предприятии «Роснефти» под Нижневартовском
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Крупный пожар произошел на предприятии «Роснефти» под Нижневартовском
Общество, 15:18
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Крупный пожар произошел на предприятии «Роснефти» под Нижневартовском
На одной из нефтеперерабатывающих станций в Ханты-Мансийском автономном округе произошел пожар, горят два резервуара. Возгорание произошло на принадлежащем «Роснефти» Нижневартовском нефтегазодобывающем предприятии
Фото: Алексей Вовк / РИА Новости

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) произошел пожар на нефтеперерабатывающей станции. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел в Нижневартовском районе на принадлежащем «Роснефти» Нижневартовском нефтегазодобывающем предприятии. Сначала возгорание обнаружили в одном из резервуаров, спустя некоторое время огонь перекинулся на соседний бак.

«Сейчас горят два резервуара, один из них пустой, рядом еще два пустых. Горение происходит в пределах обвалования», — отметили в МЧС.

В это же время в пресс-службе Нижневартовского нефтегазодобывающего предприятия РБК ответили, что оба резервуара частично заполнены нефтепродуктом. По их данным, возгорание произошло в результате разгерметизации одного из резервуаров во время проведения подрядчиком плановых работ. Площадь пожара на предприятии не уточнили, однако, по данным ТАСС, она составляет 1 тыс. кв. м. Объем резервуара — 5 тыс. куб. м.

В результате инцидента пострадали, по предварительным данным, двое работников подрядной организации, им оказывают медицинскую помощь. ​Агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в оперативным штабе на месте происшествия рассказал, что рабочие получили ушибы и травмы позвоночника. Они, согласно данным агентства, нарушили технику безопасности во время работ на резервуаре. Пожару присвоили повышенный уровень сложности, добавил собеседник.

В единой дежурно-диспетчерской службе Нижневартовского района РБК добавили, что вместе с пострадавшими мог работать и третий человек. При этом неизвестно, был ли он на месте. «Обычно на место прибывает группа из трех человек. Ведутся его поиски», — рассказала представитель ЕДДС.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу окружного Минздрава указывает, что пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Их госпитализировали в Нижневартовскую клиническую больницу.

Авторы: Анна Трунина, Валерий Романов, Людмила Подобедова.
Теги: нефтебаза , Нижневартовск , Югра , Ханты-Мансийский автономный округ
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