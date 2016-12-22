В Москве на территории бывшего завода ЗИЛ произошел пожар. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

«29 октября в 12:14 мск в оперативную дежурную смену поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Автозаводская, дом 23, где на восьмом этаже девятиэтажного здания, находящегося на реконструкции, происходило загорание двух металлических конструкций», — рассказали в пресс-службе.

Площадь возгорания составила 15 кв. м. В ведомстве отметили, что пожар был ликвидирован спустя 20 минут. О пострадавших не сообщалось.

В пресс-службе застройщика «Группа ЛСР» уточнили, что возгорание произошло за пределами строящегося ЖК «ЗИЛАРТ», вне зоны ответственности застройщика. «Этот инцидент в данный момент никак не влияет на ход строительства ЖК», — отметили в пресс-службе.