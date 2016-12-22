В Северной Осетии произошел второй за сутки пожар на заводе

В Северной Осетии в селении Михайловское произошел пожар на заводе по переработке автомобильных шин, который стал вторым за сутки в республике. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.
Как отмечается в сообщении, также загорелся склад шин. Площадь возгорания составила 850 кв. м. Пожар был ликвидирован. В результате произошедшего никто не пострадал. В ликвидации возгорания принимали участие 35 человек и девять единиц техники.
Ранее в воскресенье, 21 октября, произошел пожар на заводе «Электроцинк» во Владикавказе. Огонь вспыхнул в одном из цехов ночью, когда никого из персонала внутри не было. Площадь возгорания составила 4,5 тыс. кв. м. В настоящий момент пожар ликвидирован. Жертвой инцидента стал один пожарный, двое других получили ранения.
В МЧС отметили, что угрозы выбросов с завода нет. Производство на предприятии было приостановлено. Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что, по предварительным данным, на предприятии отсутствовала система автоматического пожаротушения. Он пояснил, что возгорание произошло в цехе электролиза цинка.