Против вице-премьера Башкирии завели дело о взятке за строительство дорог

Алан Марзаев (Фото: marzatti_a / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Против исполняющего обязанности вице-премьера Башкортостана Алана Марзаева возбудили уголовное дело по статье о взятке в особо крупном размере, сообщает Следственный комитет.

По версии следователей, Марзаев получил взятку в размере 37 млн руб. от руководителей дорожно-строительной компании. Они передали деньги в обмен на покровительство и обеспечение заключения госконтрактов на строительство автодорог.

Посредником при передаче взятки был Александр Клебанов, занимавший должность министра транспорта республики.

Марзаев работал на посту вице-премьера правительства Башкирии с августа 2022 года. Ранее был главой министерства ЖКХ республики. На посту вице-премьера сменил Раифа Абдрахимова, который перешел на работу генеральным директором в «Башспирт». Вице-премьер курирует работу региональных минстроя, минтранса и минЖКХ, в том числе строительство дорог.

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