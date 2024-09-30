В Башкирии задержали и.о. зампреда республиканского правительства

По какому делу и в каком качестве задержан Марзаев, не уточняется. В июне по уголовному делу были задержаны его водитель, а также местный депутат Гилимьянов и глава Ассоциации застройщиков Башкирии Марат Латыпов

Алан Марзаев (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

В Башкирии задержан исполняющий обязанности вице-премьера республики Алан Марзаев, сообщил источник «РБК Уфа» в правоохранительных органах. Эту информацию также подтверждает «Коммерсантъ».

По какому делу и в каком качестве задержан Марзаев, не уточняется.

Алан Марзаев работал на посту вице-премьера правительства Башкирии с августа 2022 года. Ранее он был главой министерства ЖКХ республики. На посту вице-премьера Марзаев сменил Раифа Абдрахимова, который перешел на работу генеральным директором в «Башспирт». Вице-премьер курирует работу региональных Минстроя, Минтранса и МинЖКХ, в том числе строительство дорог.

РБК направил запрос в Правительство Республики Башкортостан, обратился за комментарием в пресс-службу СУ СК России по Башкортостану и в управление МВД по республике.

В июне, по данным источников «Ведомостей» и «Коммерсанта», в Уфе были задержаны депутат курултая Башкортостана (региональный парламент) Дмитрий Гилимьянов, глава Ассоциации застройщиков Башкирии Марат Латыпов и водитель Марзаева. Латыпов является бенефициаром ООО «Дортрансстрой».

Также, по информации «Коммерсанта», силовики интересовались деятельностью начальника управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы Константина Паппе.

ООО «Дортрансстрой» зарегистрирована в 2000 году в Уфе, ее генеральным директором, по данным ЕГРЮЛ, является Гилимьянов, ему же принадлежат 10% этой компании. Оставшимися 90% владеет ООО «Основа» Ильгиза Валиуллина, бенефециаром которой является Латыпов (владеет долей в 1%). Эта компания — один из главных региональных подрядчиков в обрасти дорожного строительства, заказчиками на ее сайте, в частности, значатся Минтранс, республиканское Управление дорожного хозяйства.

Глава Башкортостана Радий Хабиров 7 мая уволил с должности министра транспорта и дорожного хозяйства республики Александра Клебанова, задержанного по делу о взятке. Тот возглавлял региональный минтранс с декабря 2022 года. Экс-министру вменили получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса), ему грозит до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, в 2021 году при реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» между АО «Башкиравтодор» и коммерческой организацией были заключены договоры на перевозку материалов на объекте реконструкции одной из дорог.

В мае 2023 года Клебанов — член совета директоров АО «Башкиравтодор» — потребовал от гендиректора компании-перевозчика и его заместителя 5 млн руб. «за общее покровительство и способствование в получении ими платежей за ранее выполненные работы». В случае отказа тот пригрозил создать «искусственные препятствия в получении оплаты», ему передали взятку.