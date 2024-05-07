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Политика ,  
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СК раскрыл детали дела задержанного министра транспорта Башкирии

СК завел дело против задержанного экс-министра транспорта Башкирии Клебанова
Фото: Александр Клебанов / VK
Фото: Александр Клебанов / VK

В Уфе завели уголовное дело против экс-министра транспорта и дорожного хозяйства республики Александра Клебанова, задержанного по делу о взятке, сообщает пресс-служба Следственного комитета. Ему вменяют ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса — получение взятки в особо крупном размере, до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, в 2021 году при реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» между АО «Башкиравтодор» и коммерческой организацией были заключены договоры на перевозку материалов на объекте реконструкции одной из дорог.

В мае 2023 года Клебанов — член совета директоров АО «Башкиравтодор» — потребовал от гендиректора компании-перевозчика и его заместителя 5 млн руб. «за общее покровительство и способствование в получении ими платежей за ранее выполненные работы». В случае отказа тот пригрозил создать «искусственные препятствия в получении оплаты», ему передали взятку.

Башкирского министра уволили после задержания за взятку
Политика
Фото:Александр Клебанов / VK

Клебанова задержали утром 7 мая 2024 года. После глава Башкирии Радий Хабиров освободил его от должности. Клебанов возглавлял министерство с декабря 2022 года. С сайта минтранса Башкирии убрали сведения о Клебанове.

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Теги
взятка Башкирия Уфа уголовное дело

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принять участие

12+

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