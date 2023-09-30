Эксперты усомнились в идее разогнать севший в поле Airbus по льду

Поднять Airbus A320, разогнав по льду, возможно, но риски в сфере безопасности и экономическая нецелесообразность вызывают сомнения. Airbus уже приземлялся на ледовый аэродром в Арктике, российские пилоты взлетали только на Ил-76

Фото: Алексей Мальгавко / Reuters

Идея поднять в воздух севший в поле в Новосибирской области самолет Airbus A320, разогнав по подмерзшему грунту, вполне возможная, но экономически неэффективная, рассказали РБК эксперты.

Глава Убинского района Новосибирской области, где находится судно, Олег Конюк предложил выровнять поле, где сел самолет, грейдером и «полить водичкой» для замерзания. Тогда Airbus сможет взлететь по промерзшему грунту, уверен он.

«Теоретически это возможно, но риски безопасности полетов и экономическая целесообразность такой операции вызывает большие сомнения», — считает основатель сервиса обеспечения безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков. Он отметил, что сложно оценить стоимость «такой уникальной и беспрецедентной операции». Однако только инженерная работа по оценке пригодности самолета до взлета может стоить десятки миллионов.

Патраков подчеркнул, что неучастие Airbus может повлечь дополнительные риски. «Убедиться в летной годности этого самолета без привлечения Airbus как оригинального разработчика будет весьма сложно. Даже просто грубая посадка <...> на нормальную взлетно-посадочную полосу требует обследования <...> на предмет скрытых повреждений», — объяснил эксперт.

Управляющий директор «Авиатранспортного обозрения» Максим Пядушкин считает, что лучше посоветоваться с производителями или авиакомпаниями, которые взлетали в подобных условиях. В России со льда в Арктике взлетала компания «Волга-Днепр» на Ил-76. «Проще и безопаснее для самолета — вытащить по льду 3 км до ближайшей деревни с асфальтом, потом аккуратно довезти по дороге 200 км до Новосибирска», — предложил он.

«Опыт эксплуатации самолетов Airbus на ледовых аэродромах, в том числе в Антарктиде, есть. Опыта и знаний отечественных специалистов в таких условиях эксплуатации, правда, других тяжелых самолетов, тоже хватает», — отметил авиационный эксперт Юрий Пригородов. Если взлет пройдет без коммерческой нагрузки и при хороших погодных условиях, решающий фактор — объем затрат на проект, считает он.

По его словам, согласно правилам сертификации авиационной техники, именно разработчик определяет условия для обеспечения безопасности полета для выдачи разрешения на полет, когда самолет временно не соответствует требованиям летной годности.

Российская авиация попала под санкции США и ЕС после начала военной операции на Украине. В частности, Вашингтон и Брюссель запретили поставки самолетов и их запчастей, техобслуживание и страхование самолетов.

«Если удастся выровнять поле, проблем быть не должно», — заявил исполнительный директор отраслевого агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. По его словам, поддержка производителя полезна, но ее «не стоит переоценивать» — это вопрос «перераспределения ответственности».

Пассажирский самолет Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», который следовал из Сочи в Омск совершил экстренную посадку в поле в Новосибирской области 12 сентября. По данным перевозчика, никто из пассажиров — 161 человек, в том числе 21 ребенок — не пострадал. Сам самолет также не получил повреждений.

Глава «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов заявил, что причиной экстренной посадки стал частичный отказ гидравлики. Росавиация создала специальную комиссию для расследования обстоятельств произошедшего. Пилот самолета Сергей Белов объяснил решение посадить пассажирский самолет в поле риском отказа двигателя.



Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК), 14 сентября они изъяли черные ящики cамолета Airbus A320.

Сейчас Airbus находится в поле под круглосуточной охраной.