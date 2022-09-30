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Работодателей обязали возвращать повестки при невозможности их вручить

Фото: Илья Кошелев / Global Look Press
Фото: Илья Кошелев / Global Look Press

Повестка о призыве по мобилизации может быть направлена на предприятие, где работает подпадающий под ее. Однако в случае невозможности ее вручить, компания должна вернуть повестку в военный комиссариат. Об этом говорится в ответе на один из вопросов, опубликованных на сайте «Объясняем.рф».

«Повестка может быть направлена в кадровый отдел предприятия для последующего вручения в руки человеку, подлежащему призыву по мобилизации. В таком случае сотрудник кадрового подразделения должен уведомить сотрудника, на имя которого пришла повестка, о том, что ему необходимо явиться для получения повестки под роспись», — говорится в ответе.

«В случае невозможности вручить повестку представитель кадрового подразделения должен вернуть ее в военный комиссариат», — добавили авторы ответа.

Материал дополняется. 

Теги
мобилизация работодатель повестка
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