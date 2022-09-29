«Объясняем.РФ»: учителя могут быть привлечены вручать гражданам повестки в военкомат

Власти объяснили, могут ли учителя вручать повестки

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Российские учителя вправе вручать гражданам повестки в военкомат, в случае если их на то уполномочил глава мобилизационной комиссии. Об этом говорится в телеграм-канале «Объясняем.РФ».

«Глава муниципального образования как председатель мобилизационной комиссии может уполномочить выдавать гражданам повестки гражданское лицо», — говорится в ответе на вопрос, приемлемо ли привлекать педагогов к работе по вручению повесток.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября по указу президента России Владимира Путина. Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что власти планируют привлечь для участия в спецоперации на Украине 300 тыс. человек.

В Минобороны разъяснили, какая категория граждан подпадает под мобилизацию: