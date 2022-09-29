Власти объяснили, могут ли учителя вручать повестки
«Объясняем.РФ»: учителя могут быть привлечены вручать гражданам повестки в военкомат
Российские учителя вправе вручать гражданам повестки в военкомат, в случае если их на то уполномочил глава мобилизационной комиссии. Об этом говорится в телеграм-канале «Объясняем.РФ».
«Глава муниципального образования как председатель мобилизационной комиссии может уполномочить выдавать гражданам повестки гражданское лицо», — говорится в ответе на вопрос, приемлемо ли привлекать педагогов к работе по вручению повесток.
Частичная мобилизация в России началась 21 сентября по указу президента России Владимира Путина. Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что власти планируют привлечь для участия в спецоперации на Украине 300 тыс. человек.
В Минобороны разъяснили, какая категория граждан подпадает под мобилизацию:
- в первую очередь призывают тех, кто обладает необходимой военно-учетной специальностью: стрелков, танкистов, артиллеристов, водителей и механиков-водителей;
- направятся в войсковые части приписанные к первому разряду запаса: рядовые и сержанты запаса в возрасте до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, старшие офицеры до 55 лет;
- могут быть призваны женщины с необходимыми военно-учетными специальностями, в частности медики, но потребность в таких специалистах сейчас минимальная.