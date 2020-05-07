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Власти Петербурга анонсировали введение масочного режима

Ношение масок и перчаток в транспорте и общественных местах станет обязательным, заявил вице-губернатор Евгений Елин. Срок введения правила он не назвал
Евгений Елин
Евгений Елин (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Ношение защищающих рот и нос масок и перчаток станет обязательным в Санкт-Петербурге, заявил заместитель губернатора города Евгений Елин. По его словам, введение масочного режима должно компенсировать некоторое смягчение ограничений, введенных в Петербурге в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

«Мы не будем рекомендовать — мы обяжем носить маски и перчатки», — заявил Елин (цитата по «Фонтанке»), пояснив, что такая мера последует за разрешением вернуться к работе ряду предприятий и компаний.

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«В качестве компенсации мы должны ограничить распространение вируса. Масочный режим и ношение перчаток станут обязательными. Особенно в общественных местах и на транспорте», — добавил вице-губернатор.

С 30 апреля жителям Петербурга постановлением губернатора Александра Беглова рекомендовано использовать для борьбы с COVID-19 средства индивидуальной защиты органов дыхания — защитные маски, респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия (в том числе изготовленные самостоятельно).

В четверг, 7 мая, мэр Москвы Сергей Собянин своим указом ввел обязательное ношение респираторов или масок, закрывающих рот и нос, и перчаток для пассажиров общественного транспорта и посетителей магазинов. Правило вступит в силу с 12 мая.

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<p>Сергей Собянин</p>

Власти ряда регионов России также ввели масочный режим разной степени строгости. Так, например, губернатор Московской области Андрей Воробьев еще 1 мая подписал постановление, в соответствии с которым с 12 мая маски или респираторы обязательно носить во всех «местах общего пользования» — общественном транспорте, магазинах, аптеках и так далее. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов 6 мая заявил, что в регионе в дополнение к уже введенному масочному режиму сделают обязательным ношение в общественных местах, особенно в продуктовых магазинах, еще и перчаток.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Санкт-Петербург, маски, коронавирус
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