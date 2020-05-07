Власти Петербурга анонсировали введение масочного режима

Ношение масок и перчаток в транспорте и общественных местах станет обязательным, заявил вице-губернатор Евгений Елин. Срок введения правила он не назвал

Евгений Елин (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Ношение защищающих рот и нос масок и перчаток станет обязательным в Санкт-Петербурге, заявил заместитель губернатора города Евгений Елин. По его словам, введение масочного режима должно компенсировать некоторое смягчение ограничений, введенных в Петербурге в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

«Мы не будем рекомендовать — мы обяжем носить маски и перчатки», — заявил Елин (цитата по «Фонтанке»), пояснив, что такая мера последует за разрешением вернуться к работе ряду предприятий и компаний.

«В качестве компенсации мы должны ограничить распространение вируса. Масочный режим и ношение перчаток станут обязательными. Особенно в общественных местах и на транспорте», — добавил вице-губернатор.

С 30 апреля жителям Петербурга постановлением губернатора Александра Беглова рекомендовано использовать для борьбы с COVID-19 средства индивидуальной защиты органов дыхания — защитные маски, респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия (в том числе изготовленные самостоятельно).