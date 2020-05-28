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В Петербурге с 1 июня отменят обязательное ношение масок на улицах

Норма об обязательном ношении масок и перчаток на улицах Петербурга станет рекомендацией. При этом их по-прежнему будет нужно надевать в магазинах, в общественном транспорте и на его остановках, на вокзалах и кладбищах
Фото: Александр Рощин / ТАСС
Фото: Александр Рощин / ТАСС

С 1 июня на улицах Санкт-Петербурга можно будет появляться без перчаток и закрывающих рот и нос масок или респираторов, соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов. Как сообщает пресс-служба администрации Петербурга, с началом лета норма об обязательном ношении масок и перчаток на улицах станет рекомендацией.

При этом маски и перчатки по-прежнему будет нужно надевать в магазинах и иных организациях, в общественном транспорте и на его остановках, на вокзалах, в аэропорту, а также на кладбищах (с 1 июня их вновь можно будет посещать).

Решение губернатора Петербурга прямо противоположно указу мэра Москвы Сергея Собянина, который с 1 июня обязал жителей столицы надевать маски или респираторы при любом выходе на улицу. Необходимость усиления масочного режима Собянин объяснил тем, что москвичи получили право на прогулки.

Власти обязали москвичей надевать маски при любом выходе на улицу
Общество
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции у нас непростая. Но есть тенденция к замедлению. За последнюю неделю коэффициент распространения держится на уровне единицы», — объяснил смягчение введенных ранее ограничений Беглов.

В рамках смягчения жителям Петербурга старше 65 лет разрешат выходить на улицу, действующий пока запрет с 1 июня сменится рекомендацией не покидать дома без нужды. Те же, кому это необходимо, смогут воспользоваться своим льготным или бесплатным проездным на общественный транспорт — с 1 июня действие таких билетов будет возобновлено.

Кроме того, нотариусам и юристам разрешат возобновить прием клиентов (по предварительной записи), а в детских садах увеличат число дежурных групп.

Действие остальных ограничений, введенных в Петербурге для борьбы с COVID-19, продлевается до 14 июня.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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За последние сутки в Санкт-Петербурге, по данным федерального оперативного штаба, выявлено 383 новых случая заражения COVID-19, 325 человек признаны выздоровевшими, девять умерли.

Автор: Евгений Калюков
Теги: коронавирус, Санкт-Петербург
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