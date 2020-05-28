В Петербурге с 1 июня отменят обязательное ношение масок на улицах

Норма об обязательном ношении масок и перчаток на улицах Петербурга станет рекомендацией. При этом их по-прежнему будет нужно надевать в магазинах, в общественном транспорте и на его остановках, на вокзалах и кладбищах

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С 1 июня на улицах Санкт-Петербурга можно будет появляться без перчаток и закрывающих рот и нос масок или респираторов, соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов. Как сообщает пресс-служба администрации Петербурга, с началом лета норма об обязательном ношении масок и перчаток на улицах станет рекомендацией.

При этом маски и перчатки по-прежнему будет нужно надевать в магазинах и иных организациях, в общественном транспорте и на его остановках, на вокзалах, в аэропорту, а также на кладбищах (с 1 июня их вновь можно будет посещать).

Решение губернатора Петербурга прямо противоположно указу мэра Москвы Сергея Собянина, который с 1 июня обязал жителей столицы надевать маски или респираторы при любом выходе на улицу. Необходимость усиления масочного режима Собянин объяснил тем, что москвичи получили право на прогулки.

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции у нас непростая. Но есть тенденция к замедлению. За последнюю неделю коэффициент распространения держится на уровне единицы», — объяснил смягчение введенных ранее ограничений Беглов.