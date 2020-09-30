Статую главы русской Аляски перенесли в музей

Власти города Ситка в середине июля решили убрать памятник, обвинив Александра Баранова в преступлениях против коренного населения. В музее ожидают, что просмотр статуи будет доступен посетителям к концу октября

Статуя Александра Баранова (Фото: Sitka History Museum / РИА Новости)

Памятник Александру Баранову, который был правителем русских поселений в Северной Америке на рубеже XVIII—XIX веков, убрали из центра города Ситка на Аляске и перенесли в музей. Городской совет принял это решение еще в середине июля.

«Она [статуя] сейчас находится на временном постаменте. Все прошло очень успешно. Никаких повреждений не было», — заявил ТАСС директор музея Хол Спекман.

По словам директора, памятник будет доступен для просмотра посетителям до конца октября.

Александр Баранов возглавлял русские поселения в Северной Америке с 1790 по 1818 год. В 1799 году он основал форт Ново-Архангельск, который после продажи Аляски США переименовали в Ситку. Баранов несколько лет воевал с местными племенами — тлинкитами. За отражение их набегов на поселения он получил орден Святой Анны II степени. Памятник Баранову был установлен в центре Ситки 25 октября 1989 года.



В конце июня часть жителей Ситки призвала убрать статую, недовольные жители предположили, что она оскорбляет чувства коренных народов. Соответствующую петицию на портале Change.org подписали более 2,8 тыс. человек. 14 июля городской совет принял решение о переносе статуи в музей.