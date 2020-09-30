Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 79,68 (+1,01) Инвестиции, 29 сен, 14:07
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 93,02 (+1,54) Инвестиции, 29 сен, 14:07
Посол России заявил о доведении США ситуации с ДСНВ до цейтнота Политика, 05:03 Байдена вслед за Трампом номинировали на Нобелевскую премию мира Политика, 04:50 СМИ сообщили об отработке уничтожения российского танка на учениях в США Общество, 04:31 Статую главы русской Аляски перенесли в музей Общество, 04:10 Эксперты спрогнозировали закрытие трети АЗС в России до конца года Бизнес, 04:00 Профсоюзы попросили Мишустина отменить накопительную часть пенсии Экономика, 03:38 Disney сообщил о сокращении 28 тыс. работников из-за коронавируса Бизнес, 03:19 Студентов медвузов позвали в больницы на фоне роста заболеваемости COVID Общество, 03:00 Совбез ООН заявил о необходимости прекращения огня в Нагорном Карабахе Политика, 02:36 Суд в США приговорил российского хакера Никулина к семи годам тюрьмы Общество, 02:15 В Гидрометцентре сообщили о продолжительности бабьего лета в России Общество, 02:13 В Киеве потребовали отставки замглавы контактной группы по Донбассу Политика, 02:01 Суд в США отказал в оправдании россиянина Никулина Общество, 01:43 Глава центра Гамалеи назвал не разрешенную для непривитых от COVID работу Общество, 01:06
Общество ,  
0 

Статую главы русской Аляски перенесли в музей

Власти города Ситка в середине июля решили убрать памятник, обвинив Александра Баранова в преступлениях против коренного населения. В музее ожидают, что просмотр статуи будет доступен посетителям к концу октября
Статуя Александра Баранова &nbsp;
Статуя Александра Баранова   (Фото: Sitka History Museum / РИА Новости)

Памятник Александру Баранову, который был правителем русских поселений в Северной Америке на рубеже XVIII—XIX веков, убрали из центра города Ситка на Аляске и перенесли в музей. Городской совет принял это решение еще в середине июля.

«Она [статуя] сейчас находится на временном постаменте. Все прошло очень успешно. Никаких повреждений не было», — заявил ТАСС директор музея Хол Спекман.

По словам директора, памятник будет доступен для просмотра посетителям до конца октября.

Статую русского освоителя Аляски уберут из центра основанного им города
Общество
<p>Памятник Александру Баранову в городе Ситка</p>

Александр Баранов возглавлял русские поселения в Северной Америке с 1790 по 1818 год. В 1799 году он основал форт Ново-Архангельск, который после продажи Аляски США переименовали в Ситку. Баранов несколько лет воевал с местными племенами — тлинкитами. За отражение их набегов на поселения он получил орден Святой Анны II степени. Памятник Баранову был установлен в центре Ситки 25 октября 1989 года.

В конце июня часть жителей Ситки призвала убрать статую, недовольные жители предположили, что она оскорбляет чувства коренных народов. Соответствующую петицию на портале Change.org подписали более 2,8 тыс. человек. 14 июля городской совет принял решение о переносе статуи в музей.

В российском посольстве в США выразили сожаление в связи с решением властей Аляски, добавив, что «история продолжает политизироваться». Глава дипмиссии Анатолий Антонов отметил, что Баранов много сделал для развития Аляски: под его руководством было построено свыше 200 поселений, открывались школы, библиотеки, храмы, судостроительные верфи, сельскохозяйственные колонии и заводы.

Автор
Наталия Анисимова
памятник Аляска музей
Материалы по теме
Памятник главе русской Аляски предложили убрать из основанного им города
Общество
Фонд Art Russe решил выкупить памятники Рузвельту и главе русской Аляски
Общество
Посольство выразило сожаление из-за переноса статуи главы русской Аляски
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter