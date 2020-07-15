Статую русского освоителя Аляски уберут из центра основанного им города

Александр Баранов в 1799 году основал город Новоархангельск, который при продаже Аляски Соединенным Штатам переименовали в Ситку. Власти города решили убрать памятник, обвинив Баранова в преступлениях против коренного населения

Памятник Александру Баранову в городе Ситка (Фото: Анна Верная / РИА Новости)

Статую Александра Баранова, главного правителя русских поселений в Северной Америке в конце XVIII — начале XIX веков, перенесут из центра города Ситка в городской музей. Такое решение принял городской совет, резолюция опубликована (*pdf) на сайте местных властей.

В документе говорится, что городской совет признает «неизгладимый вклад Александра Баранова в историю Ситки». «Однако также хорошо известно, что эта история связана с порабощением народа [индейцев] тлинкитов и алеутов для добычи меха, которая поставила на грань исчезновения использовавшихся для этого животных», — заявили в городском совете.

Баранова авторы резолюции обвинили в преступлениях против коренного населения, «убийствах и разграблении имущества», которое, как заявляют противники статуи Баранова, обосновывалось теорией расового превосходства. «Жестокость Баранова стала причиной того, что тлинкиты дали ему прозвище Бессердечный. История насилия, причиной которому стал Баранов, протянулась сквозь года и причинила травму, которая до сих пор вызывает боль у коренного населения», — говорится в резолюции.

То, что памятник Баранову продолжает стоять в центре города, как уверены авторы резолюции, подрывает принципы равенства и поддерживает идеи «расового превосходства, жестокости и несправедливости». Поэтому статую решено перенести в общественный исторический музей города.