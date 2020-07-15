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Статую русского освоителя Аляски уберут из центра основанного им города

Александр Баранов в 1799 году основал город Новоархангельск, который при продаже Аляски Соединенным Штатам переименовали в Ситку. Власти города решили убрать памятник, обвинив Баранова в преступлениях против коренного населения
Памятник Александру Баранову в городе Ситка
Памятник Александру Баранову в городе Ситка (Фото: Анна Верная / РИА Новости)

Статую Александра Баранова, главного правителя русских поселений в Северной Америке в конце XVIII — начале XIX веков, перенесут из центра города Ситка в городской музей. Такое решение принял городской совет, резолюция опубликована (*pdf) на сайте местных властей.

В документе говорится, что городской совет признает «неизгладимый вклад Александра Баранова в историю Ситки». «Однако также хорошо известно, что эта история связана с порабощением народа [индейцев] тлинкитов и алеутов для добычи меха, которая поставила на грань исчезновения использовавшихся для этого животных», — заявили в городском совете.

Баранова авторы резолюции обвинили в преступлениях против коренного населения, «убийствах и разграблении имущества», которое, как заявляют противники статуи Баранова, обосновывалось теорией расового превосходства. «Жестокость Баранова стала причиной того, что тлинкиты дали ему прозвище Бессердечный. История насилия, причиной которому стал Баранов, протянулась сквозь года и причинила травму, которая до сих пор вызывает боль у коренного населения», — говорится в резолюции.

То, что памятник Баранову продолжает стоять в центре города, как уверены авторы резолюции, подрывает принципы равенства и поддерживает идеи «расового превосходства, жестокости и несправедливости». Поэтому статую решено перенести в общественный исторический музей города.

Памятник главе русской Аляски предложили убрать из основанного им города
Общество
Памятник Александру Баранову

Сноса памятника Баранову потребовала в конце июня ассоциация коренных народов Аляски. В числе обвинений, выдвигавшихся против русского предприниматели и исследователя, был геноцид местного населения. Петицию, которая призывала избавиться от памятника, подписали почти 3 тыс. человек.

РБК направил запрос в департамент информации и печати МИД РФ.

Александр Баранов возглавлял русские поселения в Северной Америке с 1790 по 1818 год. В 1799 году именно он основал форт Новоархангельск, который позднее стал городом и центром поселений в Русской Аляске. После продажи Аляски США в 1867 году город переименовали в Ситку. Баранов несколько лет воевал с местными племенами — тлинкитами. За отражение их набегов на поселения он получил орден Святой Анны II степени.

Памятник Баранову стоит в городе перед зданием общественного центра Harrigan Centennial Hal с 1989 года. В начале июля, после начала обсуждения его сноса, выкупить статую местным властям предложил фонд российского бизнесмена Андрея Филатова. В фонде предложили переместить статую в Санкт-Петербург.

Массовый снос памятников в США связан с движением Black Lives Matter. В июне на фоне протестов против расизма в США власти решили снести и памятник Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории в Нью-Йорке. Скульптурная композиция изображает президента на коне, которого сопровождают идущие пешком афроамериканец и индеец.

Автор: Георгий Тадтаев
При участии: Роман Кирьянов
Теги: Аляска, снос памятников, США
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