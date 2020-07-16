Посольство выразило сожаление из-за переноса статуи главы русской Аляски

Посольство России в Америке выразило сожаление в связи с решением властей американского города Ситка (штат Аляска) переместить статую правителя русских поселений в Северной Америке Александра Баранова в музей. Соответствующее заявление российского посла Анатолия Антонова опубликовано в Facebook дипмиссии.

«Мы огорчены тем, что на фоне захлестнувшей волны осквернения и сноса монументов историческим личностям в ходе массовых протестов в США под решение о демонтаже все-таки попала скульптура главному правителю русских поселений в Северной Америке, установленная в 1989 году», — отметил Антонов.

Он также выразил сожаление о том, что «история продолжает политизироваться».

По словам Антонова, Баранов много сделал для развития Аляски: под его руководством было построено свыше 200 поселений, открывались школы, библиотеки, храмы, судостроительные верфи, сельскохозяйственные колонии и заводы.