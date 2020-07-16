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Посольство выразило сожаление из-за переноса статуи главы русской Аляски

Посольство России в Америке выразило сожаление в связи с решением властей американского города Ситка (штат Аляска) переместить статую правителя русских поселений в Северной Америке Александра Баранова в музей. Соответствующее заявление российского посла Анатолия Антонова опубликовано в Facebook дипмиссии.

«Мы огорчены тем, что на фоне захлестнувшей волны осквернения и сноса монументов историческим личностям в ходе массовых протестов в США под решение о демонтаже все-таки попала скульптура главному правителю русских поселений в Северной Америке, установленная в 1989 году», — отметил Антонов.

Он также выразил сожаление о том, что «история продолжает политизироваться».

По словам Антонова, Баранов много сделал для развития Аляски: под его руководством было построено свыше 200 поселений, открывались школы, библиотеки, храмы, судостроительные верфи, сельскохозяйственные колонии и заводы.

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<p>Памятник Александру Баранову в городе Ситка</p>

Комментируя перенос памятника, Антонов отметил, что российское посольство не обращалось в местному к мэру или губернатору с призывом не допустить демонтажа монумента, чтобы Россию «в очередной раз не обвинили во вмешательстве во внутренние дела».

При этом он отметил, что координационный совет организаций российских соотечественников США и конгресс русских американцев направили открытые письма законодателям штата и города. По его словам, петиция набрала около 6 тыс. голосов.

В конце июня часть жителей Ситки выступила с призываом снести памятник Баранову, расположенный в центре города. Главу русской Аляски обвиняли в том числе в геноциде местного населения. 14 июля городской совет принял решение о переносе статуи в музей.

Александр Баранов возглавлял русские поселения в Северной Америке с 1790 по 1818 год. В 1799 году он основал форт Новоархангельск, который после продажи Аляски США переименовали в Ситку. Баранов несколько лет воевал с местными племенами — тлинкитами. За отражение их набегов на поселения он получил орден Святой Анны II степени.

Теги: посольство, Аляска, памятник
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