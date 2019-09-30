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Военные предложили увеличить штрафы для уклонистов в шесть раз
Сейчас подобные штрафы начинаются от 500 руб., а их итоговая величина зависит от степени нарушения. Командование Вооруженных сил намерено многократно их увеличить, несмотря на снижение числа уклонистов
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Евгений Бурдинский в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что штрафы для уклонистов от службы в армии могут вырасти в шесть раз.

«Прорабатывается такой вопрос: о том, чтобы повысить штрафы, причем значительно, увеличить штрафы в шесть раз», — сказал он (цитата по ТАСС).

По его словам, в частности, штрафы будут касаться тех, кто не сообщает в военкомат о смене места жительства или работы.

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Бурдинский отметил, что в настоящее время размеры штрафов начинаются от 500 руб. Итоговая сумма штрафа зависит от степени нарушения. Генерал отметил, что тем не менее количество уклонистов снижается — с 6 тыс. человек в 2014 году до 1,6 тыс. сейчас. Он уточнил, что, как правило, уклонисты либо скрываются от военных комиссариатов, либо не являются по повестке.

При этом Бурдинский заявил, что каждый год растет число молодых людей, которые отказываются от отсрочки. «Каждый призыв призывная кампания сталкивается с молодыми людьми, которые имеют право на отсрочку и подлежат освобождению. Но они заявляют или на заседании призывной комиссии, или заранее приходят и говорят: «Можно ли поступить в Вооруженные силы?» — сказал генерал.

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В июне Бурдинский заявлял, что число тех, кто уклоняется от военной службы в России, снизилось до 1000 человек. «Если раньше мы говорили о 20 тыс., то сейчас говорим о какой-то тысяче», — сказал он.

Военный также рассказал о появлении специальной системы отсрочек, позволяющей поступать в вузы или колледжи, в результате чего повышается количество призывников с высшим или средним специальным образованием. «В прошлом году 54% призывников имели среднее профессиональное образование. А если говорить о высшем, то у нас их количество в пределе 15–20%, а то и выше», — говорил он.

В России призыв в армию начнется с 1 октября и продлиться до 31 декабря во всех 85 регионах страны. Днем 30 сентября Бурдинский говорил, что этой осенью на военную службу в армию призовут 132 тыс. человек. Весной этого года в ряды российской армии отправились 135 тыс. человек.

Автор: Михаил Юшков
Теги: уклонисты, штраф, армия
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