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На пост Марка Захарова попросили назначить директора «Ленкома»
Худруком «Ленкома» может стать директор театра Марк Варшавер. Об этом попросили сотрудники театра и общественное объединение столичных деятелей культуры
Марк Варшавер (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Коллектив «Ленкома» обратился к главе Минкультуры Владимиру Мединскому и департаменту культуры Москвы с просьбой назначить художественным руководителем театра его директора Марка Варшавера, сообщил глава общественного объединения «Столичный цех деятелей культуры» Лев Ланцман, передает «РИА Новости».

«Труппа и технический состав театра «Ленком», а также «Цех деятелей культуры» Москвы, а их 500 тыс., обратились с просьбой к министру культуры России и департаменту культуры Москвы с просьбой назначить Марка Варшавера директором — худруком театра», — сказал Ланцман.

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Сам Варшавер в интервью «РИА Новости» заявил, что «Ленком» попросит столичные власти присвоить театру имя Марка Захарова. «Мы, конечно, обязательно будем обращаться к властям города в лице мэра о присвоении «Ленкому» имени Марка Анатольевича Захарова. И я не сомневаюсь, что нам пойдут навстречу», — сказал он.

Кроме того, директор театра сообщил, что через год «Ленком» планирует поставить памятник на могиле Захарова. По словам Варшавера, он лично ведет об этом переговоры с архитектором.

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Худрук «Ленкома» Марк Захаров скончался 28 сентября. Он руководил театром с 1973 года. Среди его спектаклей — «В списках не значится», «Юнона и Авось», «Поминальная молитва», «Королевские игры». Также он прославился и как кинорежиссер. Самые известные его ленты — «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Формула любви», «Убить дракона», «12 стульев».

Причиной кончины режиссера стало воспаление легких. Прощание с Захаровым пройдет в «Ленкоме» 1 октября, его похоронят на Новодевичьем кладбище.

Авторы: Константин Нагаев, Михаил Юшков
Теги: Ленком, худрук
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