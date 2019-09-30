На пост Марка Захарова попросили назначить директора «Ленкома»

Худруком «Ленкома» может стать директор театра Марк Варшавер. Об этом попросили сотрудники театра и общественное объединение столичных деятелей культуры

Марк Варшавер (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Коллектив «Ленкома» обратился к главе Минкультуры Владимиру Мединскому и департаменту культуры Москвы с просьбой назначить художественным руководителем театра его директора Марка Варшавера, сообщил глава общественного объединения «Столичный цех деятелей культуры» Лев Ланцман, передает «РИА Новости».

«Труппа и технический состав театра «Ленком», а также «Цех деятелей культуры» Москвы, а их 500 тыс., обратились с просьбой к министру культуры России и департаменту культуры Москвы с просьбой назначить Марка Варшавера директором — худруком театра», — сказал Ланцман.

Сам Варшавер в интервью «РИА Новости» заявил, что «Ленком» попросит столичные власти присвоить театру имя Марка Захарова. «Мы, конечно, обязательно будем обращаться к властям города в лице мэра о присвоении «Ленкому» имени Марка Анатольевича Захарова. И я не сомневаюсь, что нам пойдут навстречу», — сказал он.

Кроме того, директор театра сообщил, что через год «Ленком» планирует поставить памятник на могиле Захарова. По словам Варшавера, он лично ведет об этом переговоры с архитектором.