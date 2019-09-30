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Минпромторг не увидел причин для роста цен на молочную продукцию
В Минпромторге заявили, что цены на молочную продукцию не должны подняться из-за внедрения цифровой маркировки. Власти работают над интеграцией двух дополняющих систем контроля за товарами и минимизацией издержек
Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Минпромторг не ожидает, что внедрение цифровой маркировки готовой молочной продукции может привести к росту цен, сообщили РБК в пресс-службе министерства.

«Мы не ожидаем никаких сбоев в рознице и не считаем, что внедрение цифровой маркировки готовой молочной продукции может стать причиной роста цен на товары», — говорится в сообщении.

Ранее в комитете по развитию АПК Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) предупредили, что в ноябре цены на молочную продукцию могут вырасти на 10–12%. Возможный рост цен связали с работой двух систем контроля за продукцией — в середине июля начался эксперимент по маркировке молочных продуктов, а с 1 ноября стартует последний этап электронной ветеринарной сертификации (система «Меркурий).

В Минпромторге напомнили, что обязательная цифровая маркировка молока начнется с 1 июня 2020 года. Сейчас же на площадке Центра развития перспективных технологий, оператора государственной информационной системы (ГИС) «Маркировка», проходит пилотный проект, в рамках которого отрабатывают технологию и методы нанесения кодов. Пилот продлится до конца февраля 2020 года.

Общество
Россельхознадзор опроверг сообщения о повышении цен на молочную продукцию

Минпромторг и Минсельхоз прорабатывают вопрос интеграции ГИС «Маркировка» и ФГИС «Меркурий», которые функционально дополняют друг друга. «Интеграция двух систем необходима для реализации сквозной прослеживаемости молочной продукции «от коровы до кассы», что позволяет потребителю быть уверенным в легальности приобретаемой продукции», — пояснили в министерстве.

Разрабатываемая схема интеграции основана на минимизации издержек и скоро ее предложат участникам оборота, добавили в Минпромторге.

«В настоящее время для рынка молочной продукции характерен высокий уровень конкуренции. Кроме того, цены на молочную продукцию во многом определяются покупательной способностью населения. В связи с этим какая-либо прямая связь между возможным ростом себестоимости продукции в связи с введением электронной сертификации и маркировки и ценами для конечного потребителя в условиях конкурентного рынка и ограниченности покупательной способности населения, по мнению ФАС России, отсутствует», — заявила РБК начальник управления контроля АПК ФАС России Анна Мирочиненко.

По ее словам, процесс маркировки не должен создавать необоснованных барьеров для бизнеса и повышать финансовые издержки. «И ФАС России в этом направлении работает», — добавила она.

Бизнес
Обязательная маркировка молочной продукции начнется с 1 июня 2020 года

Аналитики Россельхознадзора считают, что маркировка приведет к снижению себестоимости молочной продукции. Единственной причиной повышения цен может стать «истерия» вокруг этой темы, заявила журналистам официальный представитель ведомства Юлия Мелано. По ее словам, опыт запуска первых двух этапов системы «Меркурий» (когда в нее включили сгущенку, сливочное масло и сыры) показал, что себестоимость товаров снизилась, так как услуги «Меркурия» бесплатны в отличие от бумажных сертификатов, за которые производителям приходится платить.

Авторы: Константин Нагаев, Елена Сухорукова, Александра Юшкявичюте
Теги: Минпромторг, молочная продукция
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