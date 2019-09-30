Минпромторг не увидел причин для роста цен на молочную продукцию

Минпромторг не увидел причин для роста цен на молочную продукцию

В Минпромторге заявили, что цены на молочную продукцию не должны подняться из-за внедрения цифровой маркировки. Власти работают над интеграцией двух дополняющих систем контроля за товарами и минимизацией издержек

Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Минпромторг не ожидает, что внедрение цифровой маркировки готовой молочной продукции может привести к росту цен, сообщили РБК в пресс-службе министерства.

«Мы не ожидаем никаких сбоев в рознице и не считаем, что внедрение цифровой маркировки готовой молочной продукции может стать причиной роста цен на товары», — говорится в сообщении.

Ранее в комитете по развитию АПК Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) предупредили, что в ноябре цены на молочную продукцию могут вырасти на 10–12%. Возможный рост цен связали с работой двух систем контроля за продукцией — в середине июля начался эксперимент по маркировке молочных продуктов, а с 1 ноября стартует последний этап электронной ветеринарной сертификации (система «Меркурий).

В Минпромторге напомнили, что обязательная цифровая маркировка молока начнется с 1 июня 2020 года. Сейчас же на площадке Центра развития перспективных технологий, оператора государственной информационной системы (ГИС) «Маркировка», проходит пилотный проект, в рамках которого отрабатывают технологию и методы нанесения кодов. Пилот продлится до конца февраля 2020 года.