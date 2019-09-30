Россельхознадзор опроверг сообщения о повышении цен на молочную продукцию

В ведомстве заявили, что переход на электронную ветеринарную сертификацию не приведет к росту цен. Ранее эксперты спрогнозировали повышение цен на молочную продукцию на 10–12% в связи с запуском в ноябре системы «Меркурий»

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В Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) уверены, что из-за старта назначенного на 1 ноября заключительного этапа электронной ветеринарной сертификации (система «Меркурий») цены на молочную продукцию не вырастут. Об этом заявила журналистам официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на комитет по развитию АПК Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) сообщила, что в ноябре цены на молочную продукцию могут вырасти на 10–12%. Причиной этого издание назвало включение в систему «Меркурий» ряда молочных продуктов, уже подлежащих маркировке.

«Старт работы сразу в двух системах — чрезмерная нагрузка на бизнес, которая может привести к росту цен на 10–12%», — пояснила изданию замглавы комитета МТПП Марина Петрова. О возможности роста цен предупредил и Национальный союз производителей молока («Союзмолоко»). Его глава Артем Белов рассказал РБК, что увеличение себестоимости производства готовой молочной продукции составит не менее 2,5–3%.

Однако, по словам Мелано, аналитики Россельхознадзора, напротив, ожидают снижения себестоимости молочной продукции.

«Единственной причиной повышения цен может послужить «истерия» вокруг этой темы, которая является отличным информационным поводом для необоснованного повышения цен на молочную продукцию для производителей, которые просто захотят повысить собственную прибыль», — заявила официальный представитель Россельхознадзора.