Эксперты предсказали рост цен на молочную продукцию

В ноябре цены на молочную продукцию в России могут увеличиться на 10%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на комитет по развитию АПК Московской торгово-промышленной палаты (ТПП).

Возможный рост цен связывают с действием сразу двух систем контроля молочной продукции: в России с 1 ноября стартует заключительный этап электронной ветеринарной сертификации (система «Меркурий»), а с середины июля начался эксперимент по маркировке молочных продуктов.

Из-за усиления контроля в этой сфере бизнес может столкнуться с дополнительными расходами, считают в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Торговым сетям, как рассказали газете в АКОРТ, понадобятся новое программное обеспечение, техника, а также персонал для регистрации каждой единицы товара в обеих системах. В организации предполагают, что компенсировать эти расходы могут за счет повышения цен на готовую продукцию.

«Старт работы сразу в двух системах — чрезмерная нагрузка на бизнес, которая может привести к росту цен на 10–12%», — пояснила «Известиям» замглавы комитета столичной ТПП Марина Петрова, добавив, что отрасль пока не готова к таким мерам.