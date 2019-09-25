Обязательная маркировка молочной продукции начнется с 1 июня 2020 года

Госкомиссия по противодействию контрафакту одобрила дату введения обязательной маркировки молочных продуктов — 1 июня 2020 года. Чиновники приняли решение, не дожидаясь итогов стартовавшего в июле эксперимента

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Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции одобрила проект распоряжения правительства о внесении с 1 июня 2020 года в список товаров, подлежащих обязательной маркировке, молочной продукции. Об этом говорится в поступившем РБК сообщении Минпромторга. Заседание комиссии под председательством министра промышленности и торговли Дениса Мантурова состоялось в среду, 25 сентября.

Распоряжение правительства об изменении перечня подлежащих маркировке продуктов и включении в него с 1 июня 2020 года «отдельных видов молочной продукции» уже подготовлено, но председатель правительства еще его не подписал, рассказал РБК источник, задействованный в процессе.

РБК направил запрос в пресс-службу правительства.

В середине июля 2019 года Дмитрий Медведев уже подписал распоряжение, утверждающее введение обязательной маркировки молочных продуктов. Но сроки ее введения должны были определить только по результатам эксперимента. Он начался 15 июля этого года и продлится до 29 февраля 2020 года. Сейчас в рабочую группу пилотного проекта по маркировке входит более 30 компаний, в их числе производители («Галактика», Unilever, «Вакинское Агро», «Шахунское молоко») и розничные продавцы («Лента», «Магнит», X5 Retail Group, Merto Cash&Carry, Ozon), сообщил РБК Реваз Юсупов, замгендиректора Центра развития перспективных технологий, оператора маркировки.

Вопрос о маркировке готовых молочных продуктов — например молока и сливок в потребительской упаковке, йогурта, кефира и творога — возник еще в 2018 году: маркировка обсуждалась как альтернатива другой контрольной системе — электронной ветеринарной сертификации «Меркурий». Эта система с июля 2018 года отслеживает путь продуктов «от поля до прилавка» через сопроводительные документы — ветеринарные сертификаты. Первоначально крупнейшие молочные компании выступали против «Меркурия»: для готовой молочной продукции в маркировке больше смысла, говорила вице-президент по корпоративным отношениям российского офиса Danone Марина Балабанова.