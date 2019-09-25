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Обязательная маркировка молочной продукции начнется с 1 июня 2020 года
Госкомиссия по противодействию контрафакту одобрила дату введения обязательной маркировки молочных продуктов — 1 июня 2020 года. Чиновники приняли решение, не дожидаясь итогов стартовавшего в июле эксперимента
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции одобрила проект распоряжения правительства о внесении с 1 июня 2020 года в список товаров, подлежащих обязательной маркировке, молочной продукции. Об этом говорится в поступившем РБК сообщении Минпромторга. Заседание комиссии под председательством министра промышленности и торговли Дениса Мантурова состоялось в среду, 25 сентября.

Распоряжение правительства об изменении перечня подлежащих маркировке продуктов и включении в него с 1 июня 2020 года «отдельных видов молочной продукции» уже подготовлено, но председатель правительства еще его не подписал, рассказал РБК источник, задействованный в процессе.

РБК направил запрос в пресс-службу правительства.

В середине июля 2019 года Дмитрий Медведев уже подписал распоряжение, утверждающее введение обязательной маркировки молочных продуктов. Но сроки ее введения должны были определить только по результатам эксперимента. Он начался 15 июля этого года и продлится до 29 февраля 2020 года. Сейчас в рабочую группу пилотного проекта по маркировке входит более 30 компаний, в их числе производители («Галактика», Unilever, «Вакинское Агро», «Шахунское молоко») и розничные продавцы («Лента», «Магнит», X5 Retail Group, Merto Cash&Carry, Ozon), сообщил РБК Реваз Юсупов, замгендиректора Центра развития перспективных технологий, оператора маркировки.

Вопрос о маркировке готовых молочных продуктов — например молока и сливок в потребительской упаковке, йогурта, кефира и творога — возник еще в 2018 году: маркировка обсуждалась как альтернатива другой контрольной системе — электронной ветеринарной сертификации «Меркурий». Эта система с июля 2018 года отслеживает путь продуктов «от поля до прилавка» через сопроводительные документы — ветеринарные сертификаты. Первоначально крупнейшие молочные компании выступали против «Меркурия»: для готовой молочной продукции в маркировке больше смысла, говорила вице-президент по корпоративным отношениям российского офиса Danone Марина Балабанова.

Но с 1 июля 2019 года «Меркурий» уже отслеживает поступление сырого молока на заводы переработчиков, а с 1 ноября 2019 года эта система должна контролировать и готовые молочные продукты. Сейчас производители и переработчики молока указывают, что «Меркурий» решает те же задачи прослеживаемости, что и система маркировки, поэтому дублирование систем может стать «избыточной мерой» для бизнеса. Совокупные единовременные инвестиции, по оценкам Союзмолока, составят для отрасли около 25 млрд руб., а ежегодные затраты — около 20 млрд руб. Отраслевой союз попросил государство проанализировать целесообразность введения маркировки и сопоставить положительный результат от ее введения с затратами бизнеса.

Автор: Елена Сухорукова
Теги: маркировка, молочные продукты, Госкомиссия
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